(New York) Les comptes Twitter de personnalités américaines, dont Bill Gates, Elon Musk ou encore Joe Biden et Barack Obama, et de grandes entreprises comme Apple et Uber ont été victimes mercredi après-midi d’un piratage massif aux cryptomonnaies.

Agence France-Presse

Twitter a peu après confirmé « un incident de sécurité » et a dit travailler à sa résolution.

Des messages, rapidement effacés par les comptes visés, invitaient notamment les internautes à faire parvenir des bitcoins à des adresses spécifiques, prétendant renvoyer en échange le double des montants transférés.

« Joyeux mercredi ! J’offre des bitcoins à tous mes abonnés. Je double tous les paiements envoyés à l’adresse bitcoin ci-dessous », ont notamment pu lire les usagers de Twitter sur le compte d’Elon Musk, le fantasque patron de Tesla.

Les comptes du cofondateur de Microsoft Bill Gates, du patron d’Amazon Jeff Bezos, du candidat démocrate à l’élection présidentielle Joe Biden ou encore de l’ancien maire de New York Mike Bloomberg, ont affiché pendant un temps des messages au contenu similaire.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DE TWITTER Le compte de Joe Biden a été piraté.

« Nous pouvons confirmer que ce tweet n’a pas été envoyé par Bill Gates. Cela semble faire partie d’un problème plus large auquel Twitter est confronté. Twitter est au courant et travaille à la restauration du compte », a indiqué une porte-parole de M. Gates à l’AFP.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DE TWITTER Le compte de Kanye West a aussi été piraté

Twitter a effet dit « examiner » la situation et a assuré qu’un communiqué serait prochainement diffusé.

L’action de l’entreprise chutait de 4 % à Wall Street dans les échanges électroniques après la clôture.