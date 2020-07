Avec sa Fire HD 8, Amazon offre encore une fois une tablette aux performances étonnantes pour son faible coût. Une bonne impression gâchée par ses limites logicielles, coincées dans l’écosystème Amazon.

Karim Benessaieh

La Presse

On aime

Tout commence par le prix quand on parle de Fire HD 8, une spécialité maison d’Amazon, et cette 10e génération ne fait pas exception : à 109,99 $ pour le modèle de base, on peut difficilement trouver mieux.

Ce qu’on obtient à ce prix, c’est une tablette utilisant un système d’exploitation dérivé d’Android 9, appelé Fire OS 7. Au premier coup d’œil, on constate que les applications par défaut installées sur la page d’accueil sont presque toutes liées à Amazon : boutique pour les achats de biens, Prime Video pour les films et séries, Livres pour accéder à la bibliothèque Amazon, Alexa pour la domotique. On y trouve également l’Appstore maison, qui compte environ un demi-million d’applications Android. C’est six fois moins que Google Play Store, qui n’est pas offert sur cette tablette.

Mais manifestement, un grand utilisateur de produits Amazon a rapidement sous les doigts tout ce qu’il lui faut, y compris l’application Fire TV qui remplace la télécommande de ce modèle de télévision.

La Fire HD 8 version 2020 a un écran de 8 pouces de diagonale avec une résolution honnête de 189 pixels par pouce (ppp). Les bonnes tablettes offrent généralement autour de 270 ppp.

PHOTO FOURNIE PAR AMAZON La Fire HD 8 version 2020 a un écran de 8 pouces de diagonale. Sa résolution est de 189 pixels par pouce (ppp).

Honnêtement, sur une si petite surface, la résolution plus faible n’empêche pas de regarder un film sur Netflix ou Disney+. Mais pas sur Tou.tv, pour une raison que nous expliquerons plus loin. La navigation web est satisfaisante avec l’appli d’Amazon, Silk, bien qu’un peu laborieuse quand on se retrouve sur un site avec beaucoup d’animations.

Pour les jeux, même constat : les « freemiums » que nous avons testés répondaient très bien, un Clash of Clans ou Fortnite sont à sa portée. Les vidéoconférences que nous avons testées ont été fluides.

Son processeur moyen de gamme, un MediaTek MT8168 cadencé à 2.0 GHz, répond étonnamment bien à la demande malgré son petit 2 Go de RAM.

La batterie a également une autonomie supérieure à la moyenne, autour de 13 heures en utilisation moyenne dans notre test. Côté connectivité, elle est compatible aux fréquences 5 GHz pour le WiFi, ce qui nous a permis d’aller chercher la vitesse maximale de 135 Mb/s sur notre réseau, et au Bluetooth 5.

Enfin, la nouvelle mouture a une prise USB-C et on a conservé une prise femelle (« prise jack »).

On aime moins

Dès qu’on veut sortir de l’écosystème Amazon, l’absence de Google Play Store est rageante. Vous allez bien entendu trouver les applications des réseaux sociaux les plus connus, Spotify, Plex et TuneIn sont là, mais la liste de ce que nous avons cherché en vain est tellement longue. Oubliez Chrome, Firefox, Tablo, Tou.tv, La Presse+, Scrabble Go, LastPass, Waze, à moins de mettre la main sur l’appli par des voies détournées et généralement déconseillées.

Nous avons trouvé le son des haut-parleurs, pourtant étiquetés Dolby Atmos, plutôt médiocre.

L’étui vendu 39,99 $ est censé tenir la tablette en mode paysage. Il est très instable et tombera au premier contact.

PHOTO FOURNIE PAR AMAZON L’étui n’est pas des plus pratiques.

Les caméras arrière et avant, avec leur résolution de 2 mégapixels, font tout juste le travail. Oubliez les détails, de belles images léchées, on a l’impression d’avoir un téléphone Android de 2014 entre les mains.

On achète ?

À moins d’être un inconditionnel d’Amazon, abonné à Prime, lecteur de Kindle et fan des séries vidéo du géant du commerce électronique, nous ne voyons pas trop comment recommander cet achat. D’accord, la Fire HD 8 ne coûte que 109,99 $, mais l’expérience qu’elle offre est tellement limitée qu’il vaudrait mieux débourser au moins le double pour une tablette Android « classique ».

Pour l’utilisateur de produits Apple, évidemment, il n’y a aucun intérêt à aller vers cette tablette Amazon.

Mais il faut reconnaître que côté performance, il s’agit d’un bel exploit technologique à ce prix.

Fire HD 8

Fabricant : Amazon

Prix : 109,99 $ (32 Go) et 139,99 $ (64 Go)

Note : 3 sur 5