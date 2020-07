Boycottage de Facebook: Mark Zuckerberg ne compte pas se laisser intimider

(San Francisco) Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a fait savoir à ses employés qu’il ne se laisserait pas influencer par le vaste boycottage publicitaire contre sa plateforme, mené par des organisations et annonceurs, dont Coca-Cola et Starbucks, qui réclament une régulation plus stricte des contenus racistes et haineux.