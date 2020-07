La Banque Scotia, la Banque royale du Canada et la CIBC se sont engagées à ne plus acheter de publicité sur la plateforme numérique pour un mois

(Toronto) Trois des plus grandes banques canadiennes se joignent à un mouvement international de boycottage contre Facebook en réaction contre la complicité du réseau social à propager le racisme, la violence et la désinformation.

La Presse canadienne

La Banque Scotia, la Banque royale du Canada et la CIBC se sont engagées à ne plus acheter de publicité sur la plateforme numérique pour un mois, à l’instar de grandes marques comme Lululemon et MEC. Elles rejoignent ainsi le mouvement #StopHateForProfit.

Il s’agit d’une initiative lancée par divers groupes, dont l’Association nationale américaine pour l’avancement des Noirs (NAACP) et la « Anti-Defamation League » qui lutte contre l’antisémitisme et les discours haineux. Cette mobilisation s’inscrit en réaction à la prolifération de publications antisémites et anti-Noirs sur Facebook.

Les entreprises soutenant le mouvement s’engagent à n’acheter aucune publicité sur la plateforme de tout le mois de juillet.

La Banque Scotia a annoncé son soutien vendredi dernier, alors que la Banque royale du Canada et la CIBC ont confirmé à La Presse canadienne, mercredi après-midi, qu’elles allaient emboîter le pas.

La Banque TD et BMO n’ont pas répondu aux demandes de commentaires sur cette affaire.