(New Delhi) L’Inde a interdit lundi 59 applications chinoises, dont les très populaires TikTok et WeChat, en invoquant sa sécurité nationale et des inquiétudes concernant le respect de la vie privée, quelques semaines après un affrontement meurtrier à la frontière himalayenne entre les deux puissances nucléaires.

Agence France-Presse

Ces applications « se livrent à des activités […] portant préjudice à la souveraineté et à l’intégrité de l’Inde, à la défense de l’Inde, à la sécurité de l’État et à l’ordre public », a déclaré le ministère des Technologies de l’information dans un communiqué.