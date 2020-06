L’écran de 15,6 po de diagonale du Galaxy Book Ion offre la technologie QLED, qui est surtout utilisée par Samsung pour ses téléviseurs. Ce « Quantum Light-Emitting Diode » permet l’affichage de noirs beaucoup plus intenses, de couleurs plus riches et une luminosité impressionnante.

Premier écran QLED pour un portable, pavé tactile qui peut charger les téléphones, vitesse ahurissante et carte graphique pour le jeu vidéo : Samsung fait une belle démonstration technologique avec sa toute nouvelle gamme d’ordinateurs portables ultralégers Galaxy Book Ion. À part quelques réserves du côté du design, difficile de ne pas être séduit.

Karim Benessaieh

La Presse

On aime

Il s’agit d’un retour pour Samsung dans l’univers des ordinateurs portables au Canada. Alors que ses appareils sont omniprésents en Corée du Sud, comme nous l’avons constaté en décembre dernier, les portables Samsung demeuraient une curiosité en Amérique du Nord.

Ce n’est plus le cas depuis vendredi dernier, alors que trois variantes du Galaxy Book sont officiellement offertes. Nous avons testé le Galaxy Book Ion, dont le prix est à mi-chemin des deux autres, le Flex et le S.

Son écran de 13,3 ou 15,6 po de diagonale n’est pas à diodes électroluminescentes (DEL) comme les autres portables, mais est doté de la technologie QLED, qui est surtout utilisée par Samsung pour ses téléviseurs. Sans entrer dans les détails techniques, ce « Quantum Light-Emitting Diode » permet l’affichage de noirs beaucoup plus intenses, de couleurs plus riches et une luminosité impressionnante.

L’écran du Galaxy Book Ion est tout simplement magnifique, avec des détails finement ciselés et une luminosité de 600 nits qui permet de travailler en plein soleil. Regarder un film ou ouvrir un jeu vidéo sur un tel écran est tout à fait jouissif.

Le modèle que nous avons reçu est doté d’un processeur i5 de 10e génération. Il est rapide, pas de doute, mais c’est surtout la vitesse de transfert de son SSD Samsung qui nous a surpris. Avec le logiciel Flashbench, nous avons obtenu une ahurissante vitesse de 2,4 Gb/s en lecture et en écriture. À titre de comparaison, une Surface Pro X de Microsoft n’obtient « que » 1,3 Gb/s en lecture, 300 Mb/s en écriture.

Côté carte graphique, on a doté le Galaxy Book Ion d’une NVIDIA GeForce MX250. Il s’agit d’une carte d’entrée de gamme, mais elle nous a permis de jouer avec fluidité sur une production gourmande comme Assassin’s Creed Origins. Elle ne satisfera toutefois pas l’amateur de jeux ultrarapides sur 4K, elle a ses limites.

Même chose pour le montage vidéo : nous avons pu gérer des fichiers compressés de quelques centaines de mégaoctets, mais le Galaxy Book Ion n’est pas de calibre professionnel pour du vrai travail d’édition.

Cet ordinateur portable a bénéficié de quelques fonctions originales bien pensées. En l’ouvrant, on surélève un peu le clavier, ce qui le met dans une meilleure position pour écrire et éviter la surchauffe. La luminosité de ce clavier rétroéclairé se règle simplement avec le bouton F9. En plein milieu, on a prévu un lecteur d’empreintes digitales pour déverrouiller l’ordinateur, et il est très efficace. Fait rare pour cet ultraléger de 1,19 kg, on dispose d’un pavé numérique à la droite et d’un grand pavé tactile tout en bas.

Ce dernier offre un gadget tout à fait Samsung : il peut recharger magnétiquement tout appareil compatible Qi, un iPhone comme un Android. Un petit compartiment sur le côté droit permet d’insérer une carte microSD et d’ajouter ainsi jusqu’à 1 To de stockage.

Côté ports, on a été très généreux avec une sortie HDMI, une Thunderbolt 3 et, surtout, deux bonnes vieilles entrées USB-A 3.0, trop souvent abandonnées par les autres fabricants. La connectivité est évidemment du dernier cri, avec le WiFi 6 et le Bluetooth 5.0.

Enfin, la pile promet une autonomie au-delà de la moyenne, avec 21 heures.

On aime moins

La coque de magnésium est légère, mais elle nous semble bien fragile et donne une allure un peu « cheap » à cet appareil.

L’ensemble est très carré et manque un peu de charme.

On achète ?

Dans le registre des ordinateurs très polyvalents, qui font tout avec efficacité sans être nécessairement les champions toutes catégories, le Galaxy Book Ion est un excellent choix. On trouve difficilement à ce prix un ordinateur ultraléger très performant à l’écran aussi spectaculaire, qui peut dépanner pour le montage vidéo et satisfaire 95 % des joueurs vidéo.

Galaxy Book Ion

Fabricant : Samsung

Prix : 1859,99 $ (13 pouces, 8 Go/512 Go) et 1959,99 $ (15,6 pouces, 16 Go/512 Go)

Note : 4,5 sur 5