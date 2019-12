Le dernier grand éditeur occidental de jeux vidéo à n’avoir jamais mis les pieds au Québec, Take-Two Interactive, annonce aujourd’hui l’ouverture d’un nouveau studio à Montréal, qui sera dédié à relancer la franchise Bioshock.

Jean-François Codère

La Presse

Le nouveau studio, baptisé Cloud Chamber, est dirigé par le Montréalais Ken Schachter, qui rentre au bercail après un exil de quelques années à Toronto. M. Schachter est un vétéran de longue date de l’industrie, ayant notamment dirigé le studio montréalais de Gameloft entre 2004 et 2008, après quoi il avait été l’un des premiers à fonder son propre studio indépendant, Trapdoor.

PHOTO 2K GAMES Ken Schachter

Cloud Chamber existe déjà en mode discret « depuis un petit moment », selon M. Schachter, et compte quelques employés. Ce n’est toutefois qu’aujourd’hui qu’il deviendra visible, en se lançant notamment dans une campagne de recrutement.

Le studio n’aura qu’un seul mandat, créer un nouvel opus de la franchise Bioshock, un jeu de tir à la première personne se déroulant dans les années 60, mais qui intègre néanmoins une touche futuriste. Ses environnements mélangeant les tendances art déco et « steampunk » ont été très appréciés des amateurs de jeux. La série compte trois titres, lancés entre 2007 et 2013. Ensemble, ils ont été vendus à plus de 34 millions d’exemplaires.

« Ce n’est pas un secret que Montréal est une des meilleures villes dans le monde pour le jeu vidéo », a expliqué M. Schachter à propos du choix de l’emplacement de ce nouveau studio. L’adresse exacte n’a pas encore été déterminée.

Take-Two, ou plus précisément sa branche 2K Games, rejoindra à Montréal les géants Ubisoft, Electronic Arts, Warner, Square Enix, Bethesda et Google (Stadia). Activision, lui, est présent à Québec par le biais de sa filiale Beenox. À eux s’ajoutent de très nombreux studios à propriété locale, rendant la concurrence pour l’embauche de personnel de haut niveau plutôt féroce.

« Je ne pense pas qu’il y ait trop de monde, juge M. Schachter. Différents studios travaillent sur des genres de jeux différents. Il n’y a pas beaucoup de jeux comme Bioshock en développement à Montréal, ça devrait nous rendre attirants. »

Basée à New York, Take-Two détient certaines des franchises les plus connues du monde du jeu vidéo, en particulier celles de sa branche Rockstar (Grand Theft Auto, Red Dead Redemption). Sa branche 2K, elle, est à l’origine des séries Mafia, NBA 2K, Civilization.