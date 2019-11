Pokémon Épée: la guerre pour les nuls ★★★★½

On a beau ne pas être un grand amateur de jeux vidéo guerriers, ni même un inconditionnel de l’univers des pokémons, difficile de ne pas craquer pour le dernier jeu de la franchise, Pokémon Épée et Bouclier. Ses concepteurs ont réussi un bel exploit : jouer à la guerre sans se faire mal, tout en nous initiant à ce monde si dense qui bourgeonne depuis plus de deux décennies.