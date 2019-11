Surface Pro 7: la reine du 2-en-1 conserve sa couronne

Tablette tactile se transformant en ordinateur portable, la Surface Pro 7 de Microsoft est plus rapide et légère que jamais et comprend enfin une entrée USB-C. Dommage qu’il faille débourser gros pour en profiter pleinement et que sa pile n’ait pas plus d’autonomie.