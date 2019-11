La deuxième génération du SmartHalo, ce GPS pour vélo conçu par des Montréalais qui sert également de lumière et d’antivol, sera vraisemblablement tout un succès.

Après 2 millions de dollars en précommandes, pour 15 000 unités, le magazine Time a fait du SmartHalo 2 une de ses 100 meilleures inventions en 2019. La nouvelle génération qui sera lancée au printemps prochain est maintenant équipée d’un écran OLED qui affiche notamment la température, les noms des rues, des alertes météo, la vitesse ou le nom de l’appelant. En quatre ans, on avait écoulé 25 000 unités de la première version. « Là, on touche enfin quelque chose, il y a quelque chose de magique qui se passe », se réjouit Xavier Peich, PDG de SmartHalo.

Des Jedi et des fantômes

IMAGE FOURNIE PAR ENTERTAINMENT ARTS Avec Star Wars Jedi : Fallen Order, le studio Respawn Entertainment a clairement fait le choix de donner aux fans ce qu’ils réclamaient depuis une décennie : un RPG classique, de haut calibre, faisant la part belle à la Force et aux sabres laser.

IMAGE FOURNIE PAR SIE Avec Death Stranding, le célèbre créateur japonais Hideo Kojima a choisi l’audace avec un jeu bizarre et troublant.

Deux jeux de rôle, deux philosophies. Avec Star Wars Jedi : Fallen Order, le studio Respawn Entertainment a manifestement fait le choix de donner aux fans ce qu’ils réclamaient depuis une décennie : un jeu d’action-aventure (RPG) classique, de haut calibre, faisant la part belle à la Force et aux sabres laser. Du bonbon. Avec Death Stranding, par contre, le célèbre créateur japonais Hideo Kojima a plutôt choisi l’audace avec un jeu bizarre et troublant. On y personnifie un livreur dans un monde post-apocalyptique hanté par des fantômes, les Échoués, à l’affût des vivants, détectables grâce à un bébé dans une capsule. Un chef d’œuvre, mais qui peut s’avérer difficile d’accès.

Insertech

IMAGE FOURNIE PAR INSERTECH Depuis vendredi et jusqu’au 7 décembre prochain, l’organisme de réinsertion sociale Insertech offre sur son site un demi-millier d’ordinateurs à partir de 175 $.

Si vous avez manqué la vente d’entrepôt d’Insertech du 16 novembre dernier, voici une belle occasion de vous reprendre en ligne. Depuis vendredi et jusqu’au 7 décembre prochain, l’organisme de réinsertion sociale offre sur son site un demi-millier d’ordinateurs à partir de 175 $. « Ils sont très performants », assure Saad Sebti, coordonnateur marketing et développement chez Insertech. Ces appareils ont été reconditionnés par des jeunes de 16 à 35 ans « très éloignés du marché du travail », explique-t-il, et formés chez Insertech pendant six mois.