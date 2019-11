Pour son tout premier prix Grand Bâtisseur, l’industrie québécoise du jeu vidéo, réunie ces jours-ci à MEGA+MIGS, a choisi son vétéran le plus connu, Rémi Racine, qui a fondé Behaviour Interactif il y a 25 ans.

Karim Benessaieh

La Presse

« Par moments, on a surtout survécu, raconte-t-il en entrevue. Jusqu’en 2008, c’était le paradis, puis le mobile et Facebook sont arrivés. On a dû s’adapter. » Avec aujourd’hui 600 employés, un chiffre d’affaires annuel de quelque 100 millions de dollars et plus de 250 jeux au compteur, dont 40 % pour des appareils mobiles, Behaviour a manifestement réussi son virage. « Le fun est toujours là, et il est même plus grand, dit M. Racine. On est plus haut dans la pyramide qu’on ne l’a jamais été. »

Bouger sur la Switch

IMAGE FOURNIE PAR UBISOFT Just Dance 2020

IMAGE FOURNIE PAR NINTENDO Ring Fit Adventure

Deux jeux pour la console Nintendo Switch, deux façons irrésistibles de bouger devant sa télévision. Pour les 10 ans du « jeu vidéo musical le plus vendu au monde », Just Dance 2020 ne chamboule rien à sa recette gagnante. À peine deux nouveaux petits modes, 40 succès de l’heure pour se secouer le popotin… et le party est lancé, comme d’habitude. Parmi les tubes qui ont joué en boucle cette année, on retrouve I Don’t Care, Old Town Road, 7 Rings, Taki Taki et Bad Guy. L’autre jeu que nous avons testé, Ring Fit Adventure, est un mélange très réussi entre l’application d’entraînement classique et le jeu vidéo d’aventure. Il faut contracter et étirer un volant tout en courant pour combattre un dragon maléfique. Sueur garantie.

Lapins codeurs

IMAGE FOURNIE PAR UBISOFT Ubisoft a récemment offert gratuitement, sur sa plateforme Uplay, le jeu éducatif Les Lapins crétins : Apprends à coder !

Il fallait une bonne dose d’humour pour offrir un jeu vidéo apprenant à coder avec ces bibittes gaffeuses et hyperactives que sont les Lapins crétins. Le principal responsable, c’est Anthony Kozak, développeur chez Ubisoft qui a piloté ce projet destiné aux enfants de 6 à 12 ans. Ce jeu pour PC est offert gratuitement sur Uplay depuis la fin d’octobre. « Évidemment, un des intérêts d’Ubisoft est de former les futurs développeurs, dit M. Kozak. Les écoles ne sont pas très engagées dans ce domaine, et plus tôt on apprend la logique de la programmation, mieux c’est. » Le cours consiste essentiellement à combiner trois genres de commandes — boucles, conditions, actions — pour forcer ces sacrés lapins à réussir leur mission.