Avec sa Watch GT, Huawei a conçu une montre superbe à l’autonomie imbattable. Dommage que le volet logiciel soit si déficient.

Karim Benessaieh

La Presse

On aime

La Watch GT, une montre intelligente fabriquée par l’entreprise chinoise Huawei, mérite sans doute le prix de beauté de sa catégorie, ex æquo avec la Moto 360 à laquelle elle ressemble énormément. En la déballant, on a plus l’impression d’avoir entre les mains une Rolex qu’une Apple Watch, avec ses quatre cornes sortant de son cadre d’acier inoxydable, ses deux gros boutons ronds sur le côté droit et son bracelet de cuir. Son écran tactile AMOLED de 3,5 cm de diamètre est beau, les couleurs sont vives et la sensibilité est très acceptable.

L’autonomie de sa pile, qui accepte la recharge magnétique, nous a carrément laissé pantois. Chargée à bloc un samedi, elle a tenu le coup jusqu’au vendredi deux semaines plus tard, soit pendant 13 jours. Du jamais vu, en tout cas avec un écran couleur AMOLED tactile.

La Watch GT a un GPS intégré, ainsi qu’un accéléromètre, un gyroscope, un baromètre et un capteur optique du rythme cardiaque. Tout cet attirail est mis à contribution quand on la met en mode Entraînement pour la dizaine d’activités qui sont préprogrammées, notamment la natation, la randonnée, le cyclisme intérieur ou extérieur et même… le triathlon.

On obtient par la suite des rapports de notre activité avec le rythme cardiaque, le trajet, les calories dépensées et la distance. Comme montre de sport, la Watch GT est bien conçue.

On dispose de 14 cadrans différents, certains mettant en valeur la météo, votre activité physique ou vos battements cardiaques. Ils sont plutôt jolis, mais ne peuvent être personnalisés. On a prévu une fonction qui permet l’affichage de l’heure en tout temps, mais qui réduit l’autonomie de la pile de moitié.

La montre est compatible iOS et Android. Il faut télécharger l’application Santé de Huawei et l’associer par Bluetooth, ce qui s’est bien déroulé dans notre cas avec ces deux types de téléphones. Comme la Watch GT ne dispose pas d’une antenne WiFi, c’est le téléphone qui lui transmet toutes les informations pertinentes — météo, heure, SMS, nom de l’appelant ou courriels.

On navigue dans les menus de la montre avec les deux gros boutons ronds, pour accéder par exemple à la minuterie, à la lampe de poche ou pour faire sonner son téléphone quand on l’a égaré. L’écran tactile permet également de faire défiler certaines données plus rapidement, notamment le rythme cardiaque, la météo et une synthèse de votre activité physique.

On aime moins

L’utilisation de la Watch GT avec un iPhone a été laborieuse durant notre première semaine de test. La connexion se perdait sans cesse, la montre avait de la difficulté à rafraîchir les informations comme la météo et les notifications n’apparaissaient que de façon erratique.

Par la suite, le couplage avec un Pixel 4 a été un peu moins erratique, mais nous nous sommes butés à une autre constatation : l’application Santé de Huawei est insatisfaisante. Menus confus, aucune intégration à d’autres applications d’activité physique, très peu de possibilités de personnalisation.

Vous aimez l’idée d’utiliser votre montre intelligente pour faire avancer les chansons de Spotify, voir les indications de Google Maps, convoquer Siri ou Alexa ou vous promener dans vos courriels, comme le permettent les concurrentes d’Apple et de Samsung ? Oubliez ça, la Watch GT n’a aucun accès à ces fonctions.

L’interface même de la Watch GT aurait besoin d’un sérieux coup de balai. L’utilisation de fonctions utiles comme la minuterie ou la boussole, uniquement avec un gros bouton puis en faisant défiler l’écran avec son doigt, s’avère frustrante.

La montre de Huawei n’arrive pas à comprendre toute seule que vous faites une activité physique. Si vous n’allez pas dans le sous-menu Entraînement pour activer le GPS, elle ne fera que compter vos pas et vos battements cardiaques.

On achète ?

Malgré son autonomie stupéfiante, son design léché et ses capacités intéressantes pour suivre l’activité physique, difficile de recommander l’achat d’une montre qui souffre de défauts logiciels si flagrants.

Dommage. Elle est si jolie.

Watch GT (2019)

Fabricant : Huawei

Prix : 259,99 $ (en vente à La Source)

Note : 3 sur 5