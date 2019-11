Insertech Angus, une entreprise d’insertion sociale qui récupère et répare les ordinateurs des entreprises qui renouvellent leur parc informatique, tient sa vente d’entrepôt annuelle samedi. Plus de 1200 ordinateurs réusinés et garantis seront offerts à bas prix (PC à partir de 100 $ et ordinateurs portables à partir de 225 $).

Valérie Simard

La Presse

Cette vente d’entrepôt est l’activité principale d’autofinancement de cet organisme à but non lucratif. L’événement se veut aussi un pied de nez au Vendredi fou du 29 novembre et une belle occasion d’offrir ou de s’offrir un ordinateur en minimisant son impact environnemental.

Selon un document publié par Insertech, avec un ordinateur remis à neuf, il est possible de réaliser les tâches les plus courantes liées à l’internet et à la bureautique pendant au moins trois ans.

Au 4820, rue Molson, le 16 novembre, de 9 h à 15 h