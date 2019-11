Le StartMeStick est une clé USB qui remplace momentanément le système d’exploitation de l’ordinateur et permet une navigation « rapide, sécurisée et privée ».

Après le succès depuis 2012 du FixMeStick, une clé USB qui élimine les virus, les Montréalais Marty Algire et Corey Velan ont lancé cette année un nouveau produit étonnant : le StartMeStick.

Karim Benessaieh

La Presse

Il s’agit encore d’une clé USB, qui remplace momentanément le système d’exploitation de l’ordinateur et permet une navigation « rapide, sécurisée et privée ». Pour 79,99 $ par année, elle peut redonner vie à un ordinateur désuet ou infecté par un virus, ou offrir un environnement contrôlé, par exemple pour un enfant. « Comme le StartMeStick ne sauvegarde rien, il est presque impossible qu’il soit infecté par un virus, dans la mesure où on peut dire “impossible” en informatique », précise en entrevue Marty Algire. L’installation, selon notre expérience, est d’une facilité enfantine, sur Windows ou Mac.

RenoRun

SAISIE D’ÉCRAN LA PRESSE RenoRun est une application montréalaise qui peut livrer en deux heures, pour 60 $, plus de 20 000 matériaux de construction. L’entreprise a annoncé plus tôt cette semaine avoir levé 22 millions en financement.

Tout bricoleur du dimanche ou entrepreneur patenté appréciera les services de RenoRun, cette application montréalaise qui peut livrer en deux heures, pour 60 $, plus de 20 000 matériaux de construction. L’annonce, cette semaine, d’un financement de 22 millions permettra notamment l’extension à d’autres villes des activités de l’entreprise implantée à Montréal, Toronto et Austin au Texas, précise son directeur général pour le Québec, Melik Bouhadra. Il décrit RenoRun, fondée en 2015 et qui compte une centaine d’employés, comme « une quincaillerie mobile plutôt qu’un Uber Construction ». L’idée de départ : « Comme entrepreneur, même si tu as ton camion, tu perds énormément de temps à aller chercher les matériaux manquants. On vient corriger ça. »

Apple TV+

PHOTO FOURNIE PAR AMAZON La clé Fire TV Stick, d’Amazon, permet de visionner le contenu à partir de l’application Apple TV.

Apple a ouvert récemment une autre brèche dans son écosystème. II est maintenant théoriquement possible de regarder le contenu d’Apple TV+, la nouvelle chaîne de diffusion continue, sur des appareils Roku et Amazon. La réalité, toutefois, est plus complexe. Dans nos tests, aucune de nos télévisions, une Roku et une Fire TV, ne s’est révélée compatible avec l’application Apple TV. La clé Roku Streaming Stick Plus, elle, a fonctionné, tout comme la Fire TV Stick après plusieurs tentatives. Comment s’y retrouver ? Nous avons finalement déniché l’information sur les sites de Roku et d’Amazon. Suivez les liens. À noter qu’Apple TV+ peut aussi être visionnée sur les appareils Apple, les télévisions Samsung les plus récentes et à l’adresse tv.apple.com, mais pas sur Android.