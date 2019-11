Les équipes de sports électroniques Cloud9 (sur la photo) et Team SoloMid sont évaluées à 400 millions US, selon le magazine Forbes.

C’est la valeur de l’équipe de sports électroniques qui vaut le plus cher, selon le magazine Forbes.

Vincent Brousseau-Pouliot

La Presse

En fait, deux équipes sont ex æquo au premier rang : Team SoloMid et Cloud9. Cette dernière équipe valait 90 millions US il y a un an. Sauf qu’avec ses revenus mondiaux de 1,1 milliard par an – une hausse annuelle de 27 % –, l’industrie des sports électroniques attire l’attention des investisseurs, qui misent sur la croissance future.

Évaluée à 400 millions US, Cloud9 génère des revenus de seulement 29 millions US. C’est donc dire que l’équipe vaut environ 14 fois… ses revenus annuels ! À titre de comparaison, Air Canada est évalué en Bourse à 0,7 fois ses revenus annuels.

À 400 millions US, Cloud9 vaut plus cher que l’Impact de Montréal (210 millions US) et qu’une équipe moyenne de soccer en MLS (313 millions US). Cloud9 vaut aussi plus cher que quatre équipes de la Ligue nationale de hockey (Arizona, Floride, Columbus et Buffalo). Le Canadien de Montréal, quant à lui, vaut environ 1,3 milliard US.