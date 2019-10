MediEvil, devenu un jeu culte en 1998 avec son chevalier squelettique et ses zombies rigolos, a droit à une résurrection et un traitement graphique digne de 2019 dans un remake lancé vendredi dernier.

Quoi de mieux à l’approche de l’Halloween qu’un mort qui sort de sa tombe ? MediEvil, devenu un jeu culte en 1998 avec son chevalier squelettique et ses zombies rigolos, a droit à une résurrection et un traitement graphique digne de 2019 dans un remake lancé vendredi dernier.

Karim Benessaieh

La Presse

Le chevalier Daniel Fortesque, un squelette auquel il manque le bas de la mâchoire, doit défendre le royaume de Gallowmere menacé par les zombies, les démons, les citrouilles maléfiques et autres monstres de l’armée de Zarok. La mécanique du jeu original a été totalement respectée, mais trahit par certains aspects son âge. L’occasion aurait été belle de réellement ressusciter la franchise en revampant l’histoire et en lui donnant une nouvelle impulsion.

Kobo branchée

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Une mise à jour permet dorénavant d’utiliser Dropbox pour effectuer un transfert de livre dans sa Kobo Forma.

Depuis notre premier essai d’une liseuse Kobo, il y a cinq ans, nous avons relevé une fonction absente de ces appareils par ailleurs excellents : l’impossibilité d’y envoyer un livre électronique de sa bibliothèque personnelle directement, par WiFi, sans avoir à passer par un ordinateur. Les Kindle d’Amazon le font avec un simple courriel. Surprise : ce mois-ci, une mise à jour permet d’utiliser Dropbox pour effectuer ce transfert dans sa Kobo Forma. Le processus est un peu plus laborieux que l’envoi d’un courriel, mais il fonctionne plutôt bien, selon notre test. La Forma est la seule liseuse Kobo qui prend en charge cette nouveauté, qui sera vraisemblablement étendue aux autres modèles bientôt.

The Last of Us 2

IMAGE EXTRAITE DU SITE NAUGHTYDOG.COM Les mordus du jeu The Last of Us devront prendre leur mal en patience : la suite est retardée de plusieurs mois.

Les mordus du jeu The Last of Us devront prendre leur mal en patience : la suite est retardée de plusieurs mois. Le directeur du jeu, Neil Druckmann, l’a admis sur son blogue jeudi dernier, promettant pour le 29 mai 2020 ce jeu d’abord annoncé pour février prochain. Essentiellement, le studio Naughty Dog a besoin de temps pour « polir » le jeu. « Nous avions deux possibilités : faire des compromis sur des segments du jeu ou obtenir plus de temps. Nous avons choisi la deuxième », explique le directeur. Considéré par beaucoup – y compris par l’auteur de ces lignes – comme le meilleur jeu de survie post-apocalyptique jamais conçu, The Last of Us a été vendu à 17 millions d’exemplaires, un sommet pour un jeu développé par un studio Sony.