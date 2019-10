Idée géniale ou « cossin » inutile ? Il faut saluer l’ingéniosité d’Ace Bakery, une boulangerie ontarienne appartenant à l’empire Weston, qui a mis sur le marché cette semaine sa solution pour des soupers paisibles : le Breadblox.

Karim Benessaieh

La Presse

Cette jolie boîte en bambou de 30 cm de largeur bloque les signaux cellulaires et peut contenir jusqu’à sept téléphones, ces « invités indésirables », selon l’entreprise. « Le Breadblox vous aide à pleinement déconnecter pour que vous puissiez réellement connecter », annonce-t-on joliment. Au coût de 39,95 $, les 50 premiers exemplaires ont été rapidement vendus, mais on annonce une nouvelle fournée incessamment.

Jeux de félins

SAISIE D’ÉCRAN LA PRESSE Lancé en juillet dernier, Cat Game, du studio montréalais Mino Games, a atteint en un mois le million de téléchargements et compte 250 000 utilisateurs quotidiens aux États-Unis.

L’histoire du succès du jeu mobile Cat Game, du studio montréalais Mino Games, n’est pas banale. Lancé en juillet dernier, il a atteint en un mois le million de téléchargements et compte 250 000 utilisateurs quotidiens aux États-Unis. Les jeunes fondateurs, Josh Buckley et Sasha MacKinnon, ont quitté San Francisco en 2016 pour choisir Montréal. « C’était un choix d’affaires pour nous, nous trouvions qu’il y avait ici un environnement merveilleux », explique M. Buckley. Il ne cache pas son ambition : faire de Mino Games le prochain Ubisoft, d’abord en passant de 20 à 100 employés dans la prochaine année. « C’est un gros défi de recrutement, nous grossissons plus lentement que nous l’espérions. »

L’internet au bon prix

IMAGE FOURNIE PAR PLANHUB Après la comparaison des forfaits cellulaires, l’entreprise montréalaise PlanHub offre un nouvel outil qui permet en un clic de tester la vitesse de votre connexion internet et vous propose un meilleur prix.

Après la comparaison des forfaits cellulaires, l’entreprise montréalaise PlanHub offre un nouvel outil qui permet en un clic de tester la vitesse de votre connexion internet et qui vous propose un meilleur prix. « L’objectif était de démontrer rapidement qu’il y avait des offres intéressantes sur le marché, indique Nadir Marcos Mechaiekh, PDG de PlanHub. C’est un moyen facile de savoir si on paie trop cher. » L’outil permet également de vérifier si votre vitesse internet est trop rapide pour vos appareils. Pour rassurer les consommateurs qui seraient tentés par un fournisseur indépendant, PlanHub affichera « bientôt » les évaluations des usagers, annonce-t-il. Selon l’étude 2018 de Wall Communications, le Canada est un des trois endroits au monde où l’internet haute vitesse est le plus cher.