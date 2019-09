PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’OCULUS

Les membres du nouveau réseau social virtuel Horizon choisiront les caractéristiques (couleur de peau, cheveux, etc.) de leur avatar, des personnages de dessins animés avec juste le buste, la tête et les bras, qui reproduiront ensuite leurs mouvements et pourront interagir avec les autres avatars, dans un ensemble de « mondes ».