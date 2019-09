Karim Benessaieh

La Presse

Apple Arcade

Résumons en une phrase : si vous aimez les jeux mobiles sur les appareils Apple, vous allez malheureusement devoir ajouter un abonnement à votre liste, Arcade Apple, lancé jeudi dernier. Pour 5,99 $ par mois, on peut télécharger sans limite une superbe collection d’une centaine de jeux exclusifs, des œuvres sans publicité ni achats intégrés comme il ne s’en fait plus assez depuis que le modèle « freemium » s’est imposé. Nous ne les avons évidemment pas tous essayés, mais nous avons eu de nombreux coups de cœur, notamment pour Frogger in ToyTown, Sneaky Sasquatch et Assemble with Care. Tout un coup de dés d’Apple pour un modèle, les jeux mobiles payants au scénario bien ficelé et original, que plusieurs estimaient en perte de vitesse.

Bibliothèque spatiale

Les passionnés de la conquête de l’espace ont accès à un nouvel outil impressionnant, la NASA Image and Video Library, qui regroupe les archives photo, vidéo et audio auparavant éparpillées dans 60 collections. La recherche peut se faire par mot-clé et par date, et la banque est si vaste que même les résultats pour nos astronautes québécois se chiffrent par centaines de documents. David Saint-Jacques et Julie Payette, par exemple, sont respectivement mentionnés dans 585 et 345 documents.

