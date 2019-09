(New York) Le géant informatique américain Google prétend avoir franchi une étape importante désignée sous le nom de « suprématie quantique » en fabriquant une machine aux capacités bien supérieures à celles des ordinateurs classiques les plus puissants, selon le Financial Times vendredi.

Ces calculateurs d’un nouveau type sont capables, pour certaines tâches, de les réaliser bien plus rapidement que les machines actuelles car ils peuvent utiliser des propriétés étonnantes des particules permettant d’échapper aux règles de la physique classique.

Une étude des chercheurs de Google décrivant cette innovation, vue par des journalistes du quotidien économique, a été brièvement publiée sur le site de la NASA cette semaine avant d’en être retirée.

Les chercheurs y affirmeraient que leur processeur est capable de mener une opération en trois minutes et vingt secondes là où il faudrait 10 000 ans au plus avancé des ordinateurs actuels.

Ils auraient atteint ainsi la « suprématie quantique », en démontrant clairement qu’un ordinateur quantique bat en performance un ordinateur classique.

Alphabet, le maison mère de Google, n’avait pas dans l’immédiat répondu aux sollicitations de l’AFP.

Selon les chercheurs de l’entreprise californienne, la machine ne peut résoudre qu’un seul calcul à la fois et l’utilisation des machines quantiques pour de réelles applications industrielles ne se fera pas avant plusieurs années.

Mais c’est « une étape essentielle vers l’informatique quantique à grande échelle », écrivent-t-ils dans l’étude selon le Financial Times.

S’il existe déjà des prototypes d’ordinateurs quantiques, ces derniers ne peuvent actuellement que réaliser des tâches similaires à celles effectuées par un ordinateur normal, mais plus rapidement.

Des ordinateurs quantiques aboutis pourraient changer la donne dans des domaines telles que la cryptographie, la chimie ou l’intelligence artificielle.

L’entrepreneur de la tech Andrew Yang, en lice pour la primaire démocrate, a salué cette avancée.

« Que Google mette en œuvre l’informatique quantique est une étape importante. Cela signifie, entre autres choses, qu’aucun code n’est indéchiffrable », a-t-il écrit sur Twitter.