Google interdit les publicités pour des thérapies non éprouvées

(San Francisco) Google a décidé de bannir les publicités pour les traitements médicaux non éprouvés, notamment la plupart des thérapies géniques ou des thérapies à base de cellules souches.

Agence France-Presse

« Notre nouvelle règlementation va interdire les annonces pour des traitements qui ne reposent pas sur des bases scientifiques ou médicales établies », a déclaré vendredi Adrienne Biddings, conseillère chez Google, dans un communiqué en ligne.

Elle cite les techniques médicales expérimentales comme la plupart des thérapies fondées sur les cellules souches et les thérapies géniques.

L’interdiction concernera aussi « les traitements qui sont dérivés de découvertes scientifiques et d’expériences cliniques préliminaires mais qui n’ont pas été suffisamment testés », a-t-elle ajouté.

Le géant de la recherche en ligne a constaté « une augmentation du nombre d’acteurs malveillants qui tentent de profiter des gens en proposant des traitements non testés, trompeurs ».

Google précise qu’il ne s’agit pas de remettre en cause l’importance des découvertes médicales dans ces domaines, mais estime que « les essais cliniques régulés sont la façon la plus fiable de tester et prouver des avancées médicales ».

Ce changement des conditions pour les annonceurs est soutenu par le président de la Société internationale pour la recherche sur les cellules souches Deepak Srivastava.

« Le marketing et la commercialisation prématurés de produits non éprouvés à base de cellules souches présentent des risques pour la santé du public, portent atteinte à sa confiance dans la recherche biomédicale et freinent le développement de thérapies légitimes », a-t-il déclaré, d’après le communiqué de Google.

D’autres plateformes ont pris des mesures pour filtrer les messages médicaux trompeurs.

En début d’année, Facebook, YouTube (le site de vidéos de Google) ou encore Pinterest ont expliqué qu’ils luttaient contre la diffusion de contenus de désinformation sur les vaccins ou de publicités pour des faux traitements contre le cancer.