Huawei lance sa première télévision intelligente

Le géant chinois des télécoms et numéro deux mondial des téléphones intelligents fait ainsi son entrée sur un marché dominé jusque là par les sud-coréens Samsung et LG, et les japonais Sony et Panasonic.

Cette télévision intelligente sera disponible à partir de jeudi en Chine et commercialisée par Honor, la deuxième marque de smartphone de Huawei destinée à une clientèle plus jeune, a annoncé samedi son PDG, George Zhao.

La marque n'a pas exclu d'étendre sa commercialisation à d'autres pays sans toutefois s'avancer sur un calendrier.

« Ce n'est pas une simple télévision telle qu'on la connaît », a prévenu M. Zhao lors d'une conférence des développeurs du groupe à Dongguan (sud de la Chine).

L'appareil, qui tournera sous le système d'exploitation maison de Huawei - HarmonyOS -, a été conçu comme un prolongement sur grand écran du téléphone intelligent et fonctionne avec le même écosystème. Les contenus peuvent ainsi être synchronisés et basculés d'un support à l'autre.

Cette télévision intelligente est équipée d'une caméra rétractable destinée aux appels vidéo et à la reconnaissance faciale - pour verrouiller aux enfants l'accès à certains programmes.

Elle marque le premier déploiement du système d'exploitation HarmonyOS dont les contours ont été dévoilés vendredi par Huawei, et présenté par la firme comme étant une alternative en cas d'impossibilité d'utiliser Android du fait de sanctions américaines.

Huawei a été inscrit en mai sur liste noire par l'administration Trump sur fond de guerre commerciale et de rivalité technologique avec Pékin, soupçonné de fournir des portes dérobées aux services de renseignement chinois, ce que le groupe dément.

Le numéro deux mondial des téléphones intelligents est menacé de perdre son accès à Android, le système d'exploitation américain qui équipe l'immense majorité des téléphones intelligents dans le monde.

Les entreprises américaines ne sont, en théorie, plus autorisées à lui vendre des produits technologiques. Une période d'exemption de trois mois - qui doit prendre fin la semaine prochaine - a toutefois été accordée par Washington.