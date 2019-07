Des robots mascottes aux JO de Tokyo

Les robots auront notamment la mission de guider les personnes handicapées à leur siège pendant les Jeux et d'apporter aux visiteurs boissons et autres produits commandés sur une tablette spéciale.

Agence France-Presse

Tokyo « Kawaii » - mignons - pour accueillir les visiteurs et athlètes aux JO de Tokyo, ou très fonctionnels pour transporter javelots et disques, une ribambelle de robots viendront égayer les Jeux de Tokyo l'été prochain (du 24 juillet au 9 août).

Le géant automobile japonais Toyota, commanditaire mobilité de l'événement, a présenté à la presse plusieurs automates, pas tout à fait prêts encore et pas vraiment performants non plus, mais qui prétendent contribuer aux Jeux « les plus innovants de l'histoire » dans un archipel dont la réputation technologique a pâli ces dernières années. Outre les grosses peluches qui se baladeront sur les différents sites, les mascottes aux airs de personnages de manga, Miraitowa et Someity, se feront aussi robots.

Les petites créatures aux grands yeux et oreilles pointues pourront mouvoir leurs bras sur commande à distance, et interagir avec les spectateurs et sportifs, selon Tomohisa Moridaira, un des responsables du développement des robots pour Tokyo-2020 au sein de Toyota.

