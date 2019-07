17 juillet, journée mondiale des émojis

Qui n'a pas utilisé un visage triste, des coeurs ou le pouce en l'air pour exprimer des sentiments au moyen de son téléphone cellulaire? Parions qu'en cette journée mondiale des émojis, des milliers de bouilles sympathiques, de fleurs, de mains, voire des chats et des chiens, seront partagés.

La gaufre et la gousse d'ail figurent parmi les nouveaux émojis dévoilés par Apple

Admettons-le : les émojis ont littéralement transformé notre manière de communiquer. Ils ajoutent une saveur toute particulière à nos messages, notamment par l'animation de nos sentiments. Certains iront même jusqu'à dire que les émojis améliorent la communication.

Les émojis les plus populaires? Selon l'entreprise chinoise Baidu, l'émoji qui pleure de joie occuperait le premier rang de la liste, suivi de celui qui souffle un baiser et du coeur rouge. D'autres émojis exprimant l'amour comme l'émoji aux yeux en coeur, l'émoji gêné et les lèvres ferment la marche.

Le premier émoji a été créé en 1999 par Shigetaka Kurita. Selon le créateur, les émojis ont connu un succès instantané au Japon. Ce n'est qu'en 2012 que leur utilisation aux quatre coins du globe a connu un véritable essor.

Nous retrouvons désormais des émojis de toutes sortes et ils sont inclusifs : des émojis ethniques et aux couleurs de peau variées sont maintenant offerts.

-Avec CNN et USA Today