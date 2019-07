Testé: des écouteurs BHearing pour mieux entendre

Des écouteurs Bluetooth qui non seulement permettent d'écouter de la musique et de parler au téléphone, mais encore amplifient le son ambiant pour pallier une faible surdité. Ce sont les BHearing, du fabricant américain Jabees, un produit étonnant, malgré quelques petits défauts, et 10 fois moins coûteux que les appareils auditifs.

En allumant les BHearing et en les connectant à notre téléphone, on est d'abord invité par l'application à passer un test d'audition qui permet d'évaluer nos faiblesses. Le test prend environ cinq minutes et permet à l'application d'adapter automatiquement le niveau sonore et l'égalisation du son des écouteurs. On peut par la suite les configurer manuellement ou choisir rapidement des modes programmés : Général, Restaurant, Circulation ou Extérieur.

Nous entrons probablement dans ce groupe. Il s'agit, mine de rien, d'un problème qui afflige quatre adultes canadiens sur dix, et près de 80 % d'entre eux ignorent en être affectés, a révélé Statistique Canada en 2015. Pour cette critique, nous avons utilisé également les services d'un collègue qui porte, lui, de vrais appareils auditifs payés 3000 $.

Vous perdez la moitié des dialogues à la télévision, mettez la radio à un niveau ridicule dans la voiture et n'entendez pas vraiment bien au cours des réunions ? Vous êtes le client visé par Jabees avec ses BHearing : celui qui a une légère déficience auditive, pas assez grave pour porter de coûteux appareils, mais suffisante pour empoisonner la vie de temps en temps.

On aime

L'application BHearing permet de configurer les écouteurs, notamment le niveau sonore et l'égalisation.

Les BHearing sont deux petits boutons qu'on insère dans l'oreille, reliés par un fil à une espèce de collier qui contient tout l'appareillage, notamment le micro, la batterie et les contrôles de volume.

Le tout n'est pas très discret, mais bougrement efficace. Il est assez spectaculaire d'enfiler les écouteurs et de tout entendre autour, les conversations dans leurs moindres détails, jusqu'au cliquetis des claviers et le bruit des verres au restaurant. Nous les avons essayés dans diverses circonstances, par exemple pendant un film à la maison ou au cours d'une conférence de presse, et ils font leur travail sans faillir.

Nous avons trouvé au début le son un peu strident et le niveau bien trop élevé. Une promenade dans les configurations a permis de rendre leur utilisation plus confortable. Notons qu'on peut également activer un mode, INR, qui diminue les sons soudains très élevés.

Les écouteurs sont livrés avec deux piles rechargeables qui assurent chacune, grosso modo, une dizaine d'heures d'autonomie.

Comme écouteurs Bluetooth plus classiques, pour écouter de la musique ou répondre au téléphone, les BHearing sont assez bien équilibrés, avec une basse présente et des aiguës bien définies. Mais ce n'est manifestement pas leur spécialité, et ils entrent dans la catégorie milieu de gamme à ce chapitre.

On aime moins

Précisons-le tout de suite avant que les ordres des audioprothésistes, des audiologistes et des orthophonistes ne nous tombent dessus : non, les BHearings ne remplacent pas de « vrais » appareils auditifs discrets, moulés sur mesure, avec une pile qui peut durer une semaine.

Pas plus que le petit test de l'application de Jabees ne peut remplacer un véritable examen médical.

Si les BHearing sont relativement confortables, ils ne sont pas conçus pour être portés longtemps et bouchent l'oreille. N'espérez pas qu'ils passent inaperçus au cours d'une réunion, on vous demandera poliment d'enlever vos écouteurs... Et le micro dans le « collier » autour du cou a en outre le fâcheux défaut d'amplifier tous les sons de frottement des vêtements.

La configuration sonore par l'application BHearing est plutôt laborieuse, avec des barres de niveau qui refusent de répondre quand on glisse son doigt à l'écran. Même petit bogue avec le niveau de la batterie, indiqué sur notre téléphone : il semble peu fiable et passe de 70 % à 40 % d'un seul coup, puis à 0 % sans prévenir.

On achète ?

Qu'en pense notre collègue, bien placé pour savoir si les BHearing font un bon travail ? « Nul doute que le jeu en vaut la chandelle à ce prix, comparé aux appareils auditifs vendus par des audioprothésistes, estime-t-il. Les prothèses de ces derniers sont de bien meilleure qualité, mais coûtent beaucoup plus cher. Ce bidule est un bon compromis, en supposant qu'on soit capable de l'ajuster soi-même. Ce n'est pas si compliqué, mais ça demande tout de même un peu d'efforts. »

Donc, un achat intéressant pour utilisation à temps partiel, si vous ne pouvez vous faire rembourser les prothèses ou n'en avez tout simplement pas les moyens.

BHearing

Fabricant : Jabees

Prix : 199 $ US (260 $ CAN, livraison comprise), à store.jabees.com seulement

Note : 4 sur 5