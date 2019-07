Cellulaires d'occasion: pour ne pas se faire avoir

L'inquiétude la plus fréquente quand on achète un téléphone d'un inconnu, c'est qu'il ait été rapporté volé. Il figurera alors sur la liste noire réservée aux fournisseurs canadiens et ne pourra plus se connecter à un réseau. C'est heureusement le piège le plus facile à éviter. Il faut d'abord prendre en note l'identifiant unique du téléphone, l'MEI, en vous rendant dans le menu Général > Informations du iPhone, ou À propos du téléphone pour Android. L'IMEI apparaîtra également à l'écran si vous tapez le code suivant : *#06#. Ne vous fiez pas à un IMEI qui aurait été collé sur le téléphone, il peut être falsifié. Allez ensuite vérifier l'IMEI sur le site VerifierAppareil.ca.

Pour pouvoir utiliser un iPhone usagé, il faut qu'il ait été correctement réinitialisé et, surtout, retiré du compte iCloud de son ancien propriétaire. L'opération n'est pas si simple. « J'en ai des bacs pleins, des iPhone bloqués par leur identifiant iCloud », dit David Fournier, propriétaire de SOS Phone. Ce que certains vendeurs oublient de faire, par malice ou de bonne foi, c'est de déconnecter le téléphone de tous les services Apple - iCloud, iTunes Store et App Store - avant la réinitialisation. Il faut également choisir la bonne option d'effacement, parmi les six proposées, qui est « Effacer contenu et réglages ». Le vendeur devrait ensuite aller sur iCloud.com et retirer son ancien appareil de la liste, s'il y figure encore.

En extrapolant à partir du poids économique du marché du téléphone cellulaire au Canada, il estime que l'usagé dans ce domaine représente « entre 300 et 400 millions ». « Ce n'est pas un marché énorme, mais il est bien là et je pense qu'il va augmenter », dit-il. Les fabricants vont probablement prendre bonne note de ce changement de comportement et être tentés de baisser leurs prix, croit-il.

Tous les revendeurs contactés par La Presse estiment qu'acheter son téléphone usagé chez un commerçant tenant boutique et offrant une garantie d'au moins 90 jours, comme ils le font, demeure la meilleure solution pour ne pas se faire avoir. Si l'on choisit plutôt des sites de revente entre particuliers comme Kijiji et eBay, il y a quelques règles de base à respecter : rencontrer le vendeur en personne, idéalement chez lui, ne pas se laisser bousculer et prendre le temps d'effectuer des tests, se méfier des offres trop belles pour être vraies. « Ce n'est pas Kijiji, le problème, c'est qu'il faut prendre le temps de bien tester avant d'acheter », conseille Benoit Fortin.

Il est pratiquement impossible de vérifier tous les composants d'un téléphone intelligent. Une action permet par contre d'en tester plusieurs d'un seul coup : faites un appel en insérant votre propre carte SIM. « C'est un très bon test, le test numéro un si tu n'as pas beaucoup de temps, dit Stefan Geertsen, de GoRecell. On vérifie que le téléphone est déverrouillé, que le microphone, les haut-parleurs et les capteurs de proximité fonctionnent. » S'assurer que l'écran tactile réagit bien, que les caméras prennent des photos valables, que les prises de recharge et audio sont fonctionnelles et que les réseaux cellulaires, WiFi et Bluetooth sont détectés est incontournable.

Un des premiers commerçants à avoir sauté dans le marché des téléphones d'occasion, Luc Beaulieu, de Recycell, estime avoir triplé son chiffre d'affaires depuis 2016. « J'avais 200 000 $ de ventes, je vais atteindre 700 000 $ cette année », précise-t-il. Comme tous les commerçants dans ce domaine interrogés par La Presse, il note la très grande popularité des iPhone au Québec. « Dans le monde, la proportion de téléphones Android est de 80 %. Ici, c'est l'inverse, à 80 % pour les iPhone. »

Loin de l'Europe

L'argument principal des commerçants est d'offrir des téléphones vérifiés, sous garantie, à un prix qu'ils assurent compétitif par rapport aux petites annonces. Tous comptent sur les ventes en ligne et sur la livraison rapide pour se démarquer. La plupart de leurs téléphones proviennent de lots d'entreprises ou de fournisseurs comme Bell, Telus et Vidéotron. « Si je compare avec Kijiji, on est à peine 5 % à 10 % plus élevés que la moyenne, dit Benoit Fortin, copropriétaire d'Oups, qui compte des boutiques à Québec, Brossard et Jonquière. Nous, on doit facturer les taxes et on offre une protection. »

Même si le nombre de commerces spécialisés dans le cellulaire usagé a augmenté depuis cinq ans, on est encore loin de ce qui existe en Europe, note Fabien Durif. « Ce qui ralentit la progression, ce sont les rabais des fournisseurs, les forfaits qui donnent l'impression au consommateur que le coût est totalement absorbé. »

La pression est forte également de la part des fabricants qui sortent de nouveaux modèles régulièrement, ce qui fait perdre de l'attrait aux plus anciens. « Ce sont de purs stratagèmes commerciaux et c'est au consommateur de résister, de dire qu'il peut attendre quelques mois et payer moins cher sur le marché de l'occasion. On voit dans les études que de plus en plus de consommateurs font ce raisonnement. »