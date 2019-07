Instagram s'attaque au harcèlement

Parmi ces nouveaux dispositifs figure un avertissement, généré par un logiciel d'intelligence artificielle, qui sera adressé aux personnes souhaitant publier des remarques injurieuses sur la populaire application de partage d'images.

« Cette intervention donne aux personnes l'occasion de réfléchir et d'annuler leur remarque, et cela permet au destinataire de ne pas recevoir ce commentaire néfaste », a expliqué Adam Mosseri, patron d'Instagram.

« D'après les premiers essais, nous avons trouvé que cela encourageait certaines personnes à retirer leur commentaire et à publier quelque chose de moins blessant une fois qu'elles ont eu le temps de la réflexion », a-t-il ajouté.

Réduire les remarques négatives

Un autre outil, baptisé « Restriction », vise à réduire un éventuel flot de remarques négatives sur le compte d'un utilisateur victime de harcèlement.

L'utilisateur pourra plus ou moins restreindre l'influence d'une personne cherchant à lui nuire en approuvant ou pas ses commentaires et en les rendant ainsi visibles ou non pour les autres.