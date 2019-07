Super Mario Maker 2 : à vous l'antenne ★★★★

Il faut avoir une confiance inouïe dans son univers et son public pour proposer un jeu comme Super Mario Maker 2. En offrant la possibilité de créer son propre jeu vidéo avec presque tous les gadgets apparus dans Super Mario depuis 1985, Nintendo a poussé encore plus loin l'innovation et donné à ses fans un petit bijou.

Il faut avoir de la patience et, idéalement, un bon sens de la conception de jeu vidéo pour bien apprécier ce concept de départ. S'il est possible d'utiliser l'écran tactile quand on a la Switch hors de son support, il faut se contenter des boutons classiques de notre contrôleur si on souhaite jouer sur la télévision. Honnêtement, nous nous sommes vite lassé de ce travail minutieux qui consiste à ajouter des dizaines de gadgets pour concevoir notre tableau, puis à le tester.

Disponible depuis le 28 juin dernier pour la console Nintendo Switch, Super Mario Maker 2 est une version considérablement améliorée de ce concept lancé en 2015 pour la WiiU. L'idée de base, c'est d'offrir au joueur la possibilité de construire ses propres tableaux avec tous les terrains, champignons, tuyaux et méchants qui sillonnent l'univers de Mario depuis plus de trois décennies. Pour apprendre cet art, vous disposez de longs tutoriels qui vous donnent la base de la conception des tableaux.

Réseau social

Ce n'est pas très important car des dizaines, voire des milliers d'autres utilisateurs de Nintendo ont cette patience et ce talent. Leurs créations sont disponibles dans une autre section, Monde des niveaux, dans laquelle vous pouvez télécharger, essayer et noter les tableaux conçus par d'autres. Pas besoin de payer l'abonnement en ligne pour cela, Nintendo les a classés en plusieurs catégories-Prometteurs, Populaires, Nouveaux et Recherche avancés-dans lesquelles vous pourrez piger allègrement.

Le tout forme carrément un réseau social étonnant, dans lequel vous pouvez vous balader d'un graphisme digne des années 80 à celui plus riche des dernières années et essayer les trouvailles des autres joueurs. Et elles sont nombreuses, puisqu'à peu près toutes les innovations des jeux Super Mario peuvent être combinées.

Nous en avons essayé une bonne vingtaine, sous le vent, dans la neige ou sous un ciel étoilé, affrontant tour à tour plantes carnivores et petits dragons, glissant le long de pentes semées de champignons ou volant dans un ciel aux allures d'océan. Bien des créations sont totalement délirantes et n'auraient probablement pas passé le test dans un studio de jeux vidéo. Disons que bien des concepteurs amateurs ne savent pas comment doser un tableau et se contentent de semer des gadgets à qui mieux mieux. Peu importe, ici, tout est permis et ce sont les autres usagers qui décideront de la popularité d'un tableau.