La Caisse de dépôt reste tiède face aux GAFA

Les titres du GAFA appartiennent au club des 10 plus importantes capitalisations boursières aux États-Unis. La valeur des actions en circulation d'Amazon s'élève à 941 milliards US ; Apple, à 914 milliards ; Alphabet, à 781 milliards US, et Facebook, à 546 milliards.

La Caisse a 60 millions US d'actions d'Amazon, 136 millions US dans Facebook et 151 millions US dans Apple.

Au premier trimestre 2019, la participation la plus importante de la Caisse de dépôt dans les GAFA est dans Google : elle détient pour 866 millions US d'actions de catégories A et C de sa société mère Alphabet.

La Caisse de dépôt est ainsi investie plus lourdement dans la société pétrolière américaine ExxonMobil (774 millions US) que dans Amazon, Apple et Facebook réunies.

M. Simard a soumis à La Presse une analyse de 12 pages sur les résultats 2018 du gestionnaire d'actif des régimes de retraite et d'assurances publics. Dans cette étude, au ton généralement positif, il déplore toutefois l'éparpillement du portefeuille d'actions de la Caisse dans 2500 titres différents. « Ils me donnent l'impression d'investir sans conviction », déplore-t-il.

« Nous sommes sélectifs », rétorque la Caisse

À la Caisse de dépôt, on se défend de bouder la technologie. « On a des participations significatives dans Alphabet, Microsoft, IBM et Alibaba, dit son porte-parole Yann Langlais-Plante. On a une participation de 3 milliards CAN dans CGI. On a des actions de Lightspeed, Hopper, Orange, Qualcomm, Oracle. Nous sommes sélectifs. Nos décisions se prennent en lien avec notre stratégie d'investissement. »

La Caisse est loin d'être la seule caisse de retraite à se montrer tiède à l'endroit des GAFA. OMERS n'a rien dans Apple et a investi moins de 1 million US dans Amazon et Facebook. Sa participation dans Alphabet s'élève à 225 millions US. Portrait semblable chez Teachers, qui boude Apple et Facebook, tout en ayant 108 millions US placés dans Alphabet et 52 millions US dans Amazon.

« Les titres du GAFA ne sont pas donnés. Google se vend à 27 fois les profits », dit Alain Chung, chef des investissements chez Claret, en guise d'explication à la tiédeur des grandes caisses à l'égard de ces titres.