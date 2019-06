Clins d'oeil technologiques

Karim Benessaieh

La Presse La Presse Suivre @karimbai Droits de l'enfant : Comment intéresser les enfants à des sujets aussi sérieux que leurs droits fondamentaux ? Avec un jeu vidéo plutôt rigolo, dans lequel le « détective » Pinpin remplit cinq missions où il est placé devant des concepts comme la discrimination, la violence, la liberté de penser.

Derrière ce jeu, on trouve le Bureau international des droits des enfants, établi à Montréal, en partenariat avec deux écoles primaires et Polytechnique Montréal. « Un jeu vidéo sur un concept aussi méconnu que la Convention relative aux droits de l'enfant, ça n'existait tout simplement pas », souligne Cathy Launay-Alcala, porte-parole. Destiné aux enfants de 7 à 11 ans, Détective en mission pour les droits de l'enfant sera proposé aux écoles du Québec. « D'autres pays ont signalé leur intérêt », dit Mme Launay-Alcala. Apple et la Saint-Jean

Agrandir Une section spéciale sera créée à l'occasion de la Saint-Jean dans l'App Store pour mettre en vedette 14 applications québécoises. MONTAGE LA PRESSE

Apple fera une petite fleur (de lys) aux Québécois demain, à l'occasion de la Saint-Jean. La Presse a appris qu'une section spéciale sera créée dans l'App Store pour mettre en vedette 14 applications québécoises. « Le Québec est célèbre pour son amour du hockey, sa scène artistique et ses festivals vibrants, sa gastronomie et sa culture fascinantes, explique-t-on chez Apple. La province héberge également les développeurs d'applications les plus innovants au monde. » Parmi les applications retenues, on en trouve quelques-unes bien connues comme le Père Noël portable, Transit, MagicPlan et La Presse+. Ce sera l'occasion d'en découvrir d'autres, comme les jeux Fishing Break, GNOG et Spaceteam ou les applis de relaxation comme Breethe et #selfcare. Shop Titans

Agrandir Shop Titans, du studio Kabam Montreal, a été officiellement lancé mardi dernier. IMAGE EXTRAITE DU JEU