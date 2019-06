 Testé : comment traquer les fuites d'eau sans se fatiguer 

On aime

Il a suffi de 15 minutes, montre en main, pour que notre plombier installe la valve Sedna 5 sur notre entrée d'eau au sous-sol. Une demi-heure de plus et notre valve était connectée à l'internet grâce à l'application maison Sinopé Water Leak, et son adaptateur branché. Il ne restait plus qu'à sortir de leur boîte les cinq détecteurs de fuite fournis avec l'ensemble de départ, leur mettre des piles et les identifier correctement. On peut y ajouter d'autres détecteurs, vendus à partir de 49,95 $.

Aucune mauvaise surprise, l'installation s'est effectuée rondement. On a maintenant un système capable de détecter les fuites aux cinq endroits stratégiques où nous avons placé les détecteurs, et d'arrêter immédiatement l'arrivée d'eau. Un SMS ou un courriel est alors envoyé. Nous avons testé sans pitié le système pendant un mois : il suffit en fait d'une serviette humide placée sur un détecteur pour fermer la valve. Techniquement, il réagit en envoyant une série de bips dès qu'il détecte 0,4 mm d'eau. On peut ensuite remettre l'alimentation avec l'application mobile ou en allant appuyer sur le bouton « ON » de la valve.

Nos cinq détecteurs ont fonctionné sans défaut, même celui qui était le plus éloigné, à l'étage. Leur autonomie annoncée est de quatre ans.

Ces détecteurs viennent en deux modèles, soit une petite boîte simple ou le module principal avec un câble de 4 pi relié à une sonde. Cette sonde pourrait être utilisée pour détecter, par exemple, une accumulation d'eau à l'extérieur de la maison et prévenir son propriétaire d'un risque d'inondation - ce qui n'empêchera pas l'écoulement, on s'entend. Dans cet exemple, on peut configurer le système pour que la détection de fuite ne déclenche qu'un message d'alerte, pas la coupure de l'eau.

Là où le Sedna 5 nous a encore plus impressionné, c'est qu'il a fermé l'eau dans à peu près toutes les conditions. Quand nous avons coupé le courant ou l'internet, la valve principale a compté sur ses piles pour communiquer avec les cinq détecteurs par le protocole Zigbee 3.0. Quand nous avons retiré ses piles, simulant ce qui arriverait quand elles seraient épuisées, elle a fermé l'arrivée d'eau.