Pixel 3a : le grand luxe à petit prix

Faut-il vraiment payer cher pour un bon téléphone ? Non, et Google le prouve avec son Pixel 3a qui n'a rien à envier à ses coûteux compétiteurs. Enfin, si peu.

La grande question, pour nous, était d'établir si le tout nouveau Pixel 3a pouvait concurrencer son illustre prédécesseur, le Pixel 3 lancé en novembre au prix de 1129 $, soit 480 $ plus cher. Comme la grande majorité des critiques, nous lui avions donné une excellente note et avions salué la qualité de ses photos.

Il n'a pas l'air bon marché du tout, notre Pixel 3a XL, avec son écran OLED de 6 po et sa résolution de 402 ppp. Le boîtier n'est pas en verre, mais d'un plastique brillant appelé polycarbonate. Partie, l'encoche en haut de l'écran introduite par Apple. On n'a qu'une caméra à l'avant, de 8 Mpx, et une à l'arrière dite « à doubles pixels » de 12,2 Mpx.

Le verdict : match nul parfait. Ce qui n'a rien d'étonnant, puisque malgré leur différence de prix, les deux téléphones partagent essentiellement les mêmes caméras et le même traitement logiciel. On a donc dans les deux cas des photos clairement définies, aux couleurs fidèles et aux contrastes bien gérés.

On retrouve par ailleurs toutes les fonctions des Pixel, en premier lieu la vision de nuit, la Photo sphère et la Cabine photo. Dans ce mode, l'appareil détecte les sourires, les grimaces et les baisers pour prendre une photo. Follement amusant.

L'autre grand test, c'est la rapidité du téléphone. Ici, on n'est plus à armes égales, le Pixel 3a ayant un processeur moyen de gamme Snapdragon 670, alors que le Pixel 3 dispose d'un Snapdragon 835, les deux avec 4 Go de RAM. Et il n'y a pas de doute que le 3a est légèrement plus lent que son prédécesseur, notamment pour une tâche exigeante comme l'assemblage d'une photo en panorama. Au redémarrage, notre Pixel 3 arrive premier avec de trois à quatre secondes d'avance.

Cela dit, il est difficile de voir une différence pour la majorité des tâches comme ouvrir Chrome ou YouTube. Même constat pour les jeux mobiles que nous avons installés. Ce sont deux téléphones agiles et qui répondent bien.

Pour la pile, on a accordé un léger avantage au 3a avec 3700 mAh contre 3430 mAh pour le Pixel 3. Notre test va dans ce sens : dans les mêmes conditions d'utilisation, la pile du 3a nous a donné très exactement 44 heures, contre 38 pour le 3. Rappelons cependant que la pile de ce dernier est plus vieille de sept mois.

Ah oui, petite fleur aux utilisateurs : on a ramené la prise audio 3,5 mm. On ne l'utilise plus depuis belle lurette, mais ça peut toujours servir.

Et n'oublions pas le grand avantage des téléphones fabriqués par l'entreprise Google elle-même : les mises à jour Android arrivent vite, ce qui est plus sécuritaire.

On aime moins

De toutes les fonctions qu'il a fallu laisser tomber, une seule nous manque : la charge magnétique. Tellement pratique de ne plus se battre avec une prise USB tous les soirs.

Le stockage du 3a n'est que de 64 Go, contre 128 Go pour le 3. Rappelons que les Pixel ont droit au stockage illimité des photos en haute qualité.

Côté design, comme tous ses prédécesseurs, le Pixel 3a ne fera pas tourner les têtes. Utilitaire, bien construit, mais rien de spectaculaire.

Et n'échappez pas votre Pixel 3a dans le bain ou la piscine : il n'a aucune résistance à l'eau.

On achète

Il s'agit, et de loin, du téléphone ayant les meilleures fonctions photographiques à ce prix. Il n'y a même pas de compétition, alors qu'on a « paqueté » un téléphone milieu de gamme avec des composants de luxe. Et l'on ne sacrifie pratiquement rien côté rapidité, fonctions ou autonomie pour ce rabais.

Évidemment, il n'a pas le « oumph » des vedettes au design léché, Android ou iOS, qui coûtent jusqu'à deux fois plus cher. Mais il s'agit probablement d'un achat plus raisonnable.

Pixel 3a XL

Fabricant : Google

Prix : 649 $

Note : 4,5 sur 5