 Le chef de la sécurité de Mark Zuckerberg accusé de sexisme et racisme 

Le chef de la sécurité personnelle de Mark Zuckerberg est suspendu de ses fonctions et fait l'objet d'une enquête interne vendredi, après des accusations de propos sexistes et racistes, notamment envers l'épouse du PDG de Facebook.

Ces accusations contre cet ancien des services secrets - les agents chargés de la sécurité du président des États-Unis - viennent de deux ex-employés et ont été transmises officiellement à la famille Zuckerberg via un cabinet d'avocats, selon un porte-parole du couple formé par Mark Zuckerberg et Priscilla Chan.