Les robots envahissent le Palais des congrès

STÉPHANE BLAIS

La Presse Canadienne

Montréal

Montréal accueille la plus grande conférence de robotique au monde et l'événement a lieu au Canada pour la première fois. Jusqu'à vendredi, près de 4000 personnes participeront à la Conférence internationale sur la robotique et l'automatisation (ICRA 2019) au Palais des congrès.