 La numéro 2 de Facebook opposée à l'idée d'un démantèlement 

La numéro deux de Facebook, Sheryl Sandberg, s'est opposée vendredi à toute idée de démantèlement du groupe, évoqué notamment par un cofondateur du réseau social, affirmant qu'il ne règlerait pas les questions de protection de la vie privée et la montée en puissance des géants chinois.

Agence France-Presse New York

« Vous pouvez nous démanteler, démanteler d'autres groupes technologiques, mais vous ne règlerez pas les problèmes plus fondamentaux qui inquiètent les gens », a-t-elle affirmé sur la chaîne de télévision américaine CNBC.

Elle a souligné que les préoccupations autour de la sécurité lors d'élections et plus généralement la protection de la vie privée constituaient les dossiers principaux à gérer.

« Bien que les gens s'inquiètent de la taille et du pouvoir des entreprises technologiques, il existe aussi une inquiétude sur la taille et le pouvoir des sociétés chinoises, et la prise de conscience qu'elles ne seront pas démantelées », a-t-elle ajouté.

La volonté de casser la surpuissance de ce groupe aux 2,7 milliards d'utilisateurs mensuels sur l'ensemble de ses plateformes, Facebook, Instagram et WhatsApp, a ressurgi depuis que l'un des cofondateurs de Facebook, Chris Hughes, a appelé il y a une semaine à démanteler l'entreprise en séparant le réseau social, son activité originelle, des deux autres applications.