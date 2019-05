 L'UNESCO reproche aux assistants vocaux de véhiculer des « préjugés sexistes » 

Voix féminine par défaut, « personnalité docile »... Un rapport de l'UNESCO publié vendredi reproche aux assistants vocaux numériques de véhiculer des « préjugés sexistes » et recommande à leurs développeurs d'intégrer un plus grand nombre de femmes à leurs équipes.

Ce rapport a été réalisé en collaboration avec le ministère allemand de la Coopération économique et la coalition Equals Skills, regroupement de gouvernements et d'organisations internationales promouvant l'équilibre entre les genres dans le secteur de la technologie.

Selon l'UNESCO, le rapport « I'd blush if I could » (Je rougirais si je le pouvais, NDLR) tire son titre de la réponse donnée pendant plusieurs années - mais rectifiée en avril dernier - par l'assistant vocal Siri, lorsque l'utilisateur lui adressait des insultes.

Les auteurs de l'étude constatent que la plupart des assistants vocaux sont dotés par défaut de noms et voix de femmes ainsi que d'une « personnalité docile ».

« Les machines obéissantes et serviles qui se présentent comme des femmes entrent dans nos maisons, nos voitures et nos bureaux », souligne Saniye Gülser Corat, directrice de la division sur l'égalité des genres à l'UNESCO, citée dans le rapport. Or « leur asservissement programmé influe sur la façon dont les hommes s'adressent aux voix féminines et façonnent la manière dont les femmes réagissent aux demandes et s'expriment ».