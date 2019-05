Ottawa lancera une nouvelle « charte numérique »

Ce haussement de ton à leur endroit survient après l'adoption, la veille, de l'« Appel de Christchurch » qui enjoint les géants numériques et les dirigeants mondiaux à travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme en ligne.

M. Trudeau en a fait l'annonce jeudi matin, lors d'un discours prononcé à la conférence « VivaTech » réunissant des entreprises en démarrage et des chefs de file en technologie. Il s'est dit sûr de pouvoir « rétablir la confiance des citoyens et tenir les plateformes responsables » grâce à ce nouveau cadre.

De passage à la résidence canadienne à Paris, la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a profité d'une rencontre bilatérale avec Justin Trudeau pour remercier chaudement le Canada de s'être déplacé pour adhérer à cet « Appel de Christchurch ».

Le premier ministre Trudeau a fait valoir que le Canada et la Nouvelle-Zélande vont « demeurer des amis et des alliés ». Les deux ont discuté de violence et de terrorisme en ligne dans leurs pays respectifs, mais aussi « d'échanges commerciaux et d'engagements en sécurité autour de la planète ».

À la suite d'une autre rencontre bilatérale et un dîner de travail, le président français Emmanuel Macron et M. Trudeau se sont brièvement adressés aux médias à l'extérieur de l'Élysée. Les deux doivent se revoir en Normandie dans quelques semaines et plus tard cet été lors de la rencontre du G7.