Huawei P30 Pro: quand la photo est bonne

Avec la photographie, Huawei a trouvé sa niche et sort les crocs pour la garder avec son dernier téléphone, le P30 Pro. Rapide, avec un zoom hybride de 10X et une capacité impressionnante à gérer les contrastes, ce téléphone souffre toutefois d'une interface peu intuitive.

Le petit dernier de Huawei a également fait ressortir les contrastes entre les zones très éclairées et les zones sombres de façon tout à fait étonnante. Dans notre classement final, sur 15 photos, nous l'avons trouvé meilleur dans six situations. Une première position, donc, mais un match somme toute serré.

Le Galaxy S10+ hérite de la deuxième place avec des photos aux couleurs riches, mais avec une tendance à ajouter des teintes jaunes et roses artificiellement. L'iPhone XS Max est défavorisé dans ce genre de comparaisons, mais il s'impose pour la fidélité des couleurs et l'équilibre des photos. Une bonne note également pour sa capacité de photographie à contre-jour.

Revenons à notre Huawei P30 Pro. Son écran OLED de 6,47 pouces aux couleurs vives et aux bords légèrement incurvés en fait un bel appareil. L'encoche en haut de l'écran est réduite à un demi-cercle de moins de 2 cm.

Comme le fabricant chinois l'offre depuis plus d'un an, on peut le charger par induction et il peut également charger à son tour un autre téléphone. Sa batterie de 4200 mAh le place en tête en matière d'autonomie, assurant à peu près deux jours d'usage normal, neuf heures d'utilisation intensive.

La version que nous avons testée est équipée de 8 Go de mémoire vive, avec 256 Go de stockage et un processeur à huit coeurs Kirin 980. Une machine très rapide, sans aucun doute, dont l'essentiel de la puissance lui permet d'utiliser l'intelligence artificielle pour la photographie. Il est résistant à l'eau selon la norme IP68, soit jusqu'à 1,5 m pendant 30 minutes.

Le lecteur d'empreintes est invisible, placé sous l'écran, tout comme les haut-parleurs.

On aime moins

En une semaine de manipulation, nous nous sommes souvent battu avec notre P30 Pro simplement pour accéder à l'écran d'accueil. Entre le bouton d'alimentation et le lecteur d'empreintes digitales, nous étions souvent perdu.

Même fouillis quant aux menus pour la photographie. Il y a tellement d'options qu'on s'y perd facilement. Entre les sept modes et d'innombrables sous-menus, bonne chance pour retrouver le bon réglage. Pour la petite histoire, nous avons dû refaire notre test de comparaison quand nous nous sommes aperçu que notre P30 Pro avait pris toutes ses photos avec l'option « couleurs vives ». Quand cette option avait-elle été sélectionnée ? Impossible de le savoir.

Le son des haut-parleurs intégrés à l'écran est plutôt médiocre. La qualité est passable pour les appels téléphoniques, mais notre P30 Pro se fait éclipser par les autres appareils haut de gamme pour rediffuser de la musique.

L'arrière vitré rend l'appareil glissant si vous l'utilisez sans étui. Échapper un tel investissement et briser sa coque pourrait vous coûter très cher.

Théoriquement, le zoom numérique peut aller jusqu'à 50X. Manipuler un téléphone dans ces conditions est hautement irréaliste, à moins de disposer d'un support adéquat : le moindre mouvement vous fait perdre le sujet de vue. Un gadget qui en met plein la vue, mais plutôt inutile.

On achète ?

Si vous aimez le système Android et cherchez le meilleur appareil photo intégré à un téléphone, le P30 Pro est manifestement pour vous. Huawei a poussé encore plus loin sa domination à ce chapitre avec des objectifs encore plus performants, notamment une capacité de zoom inégalée.

Si vous cherchez plutôt un téléphone simple d'usage à prix compétitif, passez votre tour. Le P30 Pro offre des possibilités dont vous n'aurez probablement pas besoin.

Fiche

Nom : P30 Pro

Fabricant : Huawei

Prix : 1199 $ (6 Go de RAM, 128 Go de ROM) et 1299 $ (8 Go de RAM, 256 Go de ROM)

Note : 4,5 sur 5