 Extrême droite et antisémitisme: Facebook bannit des personnalités 

Facebook a lancé jeudi une nouvelle offensive contre les promoteurs de discours violents, antisémites, racistes ou complotistes, dont les célèbres figures Louis Farrakhan, leader de l'organisation Nation of Islam, et Alex Jones, fondateur du site Infowars.

«Nous avons toujours interdit les individus ou organisations qui promeuvent ou se livrent à la violence et la haine, quelle que soit l'idéologie», a indiqué l'entreprise, qui a supprimé les comptes de six personnes et du site Infowars, estimant qu'ils entraient dans sa catégorie «Individus et organismes dangereux». Ces décisions sont valables aussi pour sa filiale Instagram.

Le réseau social, comme les autres plateformes internet, est très souvent accusé de ne pas expurger assez vite les publications problématiques ou choquantes, notamment les messages racistes, haineux, violents.

La tuerie en mars dans deux mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande, perpétrée par un suprémaciste blanc, avait de nouveau mis le sujet sur le devant de la scène. Il avait diffusé l'attaque pendant 17 minutes en direct sur Facebook.