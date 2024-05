PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

Les goûts et les préférences diffèrent d’une région à l’autre du Canada. Le beurre d’arachides naturel, qui ne compte qu’un ingrédient, se vend deux fois plus en Colombie-Britannique que dans le reste du pays. Kraft Heinz observe que dans l’extrême ouest du pays, la santé est plus importante. Au Québec, les ventes de tartinade de chocolat et noisettes sont 50 % plus élevées que dans les autres provinces.