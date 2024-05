Les aliments les plus populaires de Kraft Heinz ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Voici ce que les consommateurs apprécient tout particulièrement ailleurs dans le monde.

Japon

Avec sa marque Ore-Ida, Kraft Heinz détient 50 % du marché des frites surgelées du Japon. Et les frites à faire chauffer au micro-ondes y génèrent 20 % des ventes. Pourquoi est-ce aussi populaire ? Parce que les appartements sont trop petits, bien souvent, pour y installer un four, relate Simon Laroche. Kraft Heinz n’y possède aucune usine, la majorité des aliments est importée.

Pays-Bas

PHOTO TIRÉE DU SITE AMAZON.CA Kraft vend aux Pays-Bas des vermicelles de chocolat à déposer sur des tranches de pain chaudes sous la marque De Ruijter.

PHOTO TIRÉE DU SITE AMAZON.CA Kraft vend aux Pays-Bas des vermicelles de chocolat à déposer sur des tranches de pain chaudes sous la marque De Ruijter. 1 /2



Si, au Canada, on aime étendre de la tartinade de chocolat sur ses rôties, les Néerlandais préfèrent le saupoudrer. Kraft Heinz y vend des vermicelles de chocolat sous la marque De Ruijter, qui fondent une fois déposées sur des tranches de pain chaudes.

Australie

PHOTO TIRÉE DU SITE DU SITE DE WOOLWORTHS En Australie, le produit que Kraft Heinz vend le plus aux restaurants, ce sont des tranches d’ananas en conserve.

PHOTO TIRÉE DU SITE DU SITE DE WOOLWORTHS Kraft Heinz vend des tranches de betteraves en Australie

PHOTO TIRÉE DU SITE DU SITE DE WOOLWORTHS Pour déjeuner, les Australiens mangent des fèves à la sauce tomate en conserve sur leur pain. 1 /3





Pour déjeuner, les Australiens mangent des fèves à la sauce tomate en conserve sur leur pain, le matin. « C’est super santé, c’est une belle protéine pour les enfants. C’est recommandé par les diététistes », souligne Simon Laroche. Les gens font cuire ça entre deux tranches de pain dans un petit four à panini pendant 3 minutes. Le produit que Kraft Heinz vend le plus aux restaurants, ce sont des tranches d’ananas en conserve, car les Australiens en mettent dans leurs hamburgers. Kraft Heinz vend aussi des tranches de betteraves. « Chez Subway, vous avez le choix entre les tranches d’ananas et de betteraves ! », raconte Simon Laroche.

Nouvelle-Zélande

PHOTO TIRÉE DU SITE DE COUNTDOWN La marque Heinz n’existe pas au pays des kiwis, on s’y procure plutôt des aliments Wattie’s. La soupe en pochettes de la marque occupe 30 % du marché.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE COUNTDOWN La marque Heinz n’existe pas au pays des kiwis, on s’y procure plutôt des aliments Wattie’s. La soupe en pochettes de la marque occupe 30 % du marché. 1 /2



La marque Heinz n’existe pas au pays des kiwis, on s’y procure plutôt des aliments Wattie’s. « C’est la plus grosse marque du pays. C’est la marque la plus aimée, devant Apple et Google. Quand le premier ministre de la Nouvelle-Zélande est allé visiter celui de l’Angleterre, ça doit faire six mois ou un an, le cadeau officiel qu’il a apporté, c’est une bouteille de ketchup Wattie’s. Si tu vas dans une épicerie, tu vas voir la marque Wattie’s dans toutes les rangées, elle est dans 35 catégories. Dans la soupe, on est aussi forts que Campbell. On a une innovation intéressante : de la soupe en pochettes, qui occupe 30 % du marché. »