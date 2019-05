Quatre ressources pour les cédants et les repreneurs

Pour accompagner leur transfert d'entreprise, les cédants et les repreneurs peuvent s'appuyer sur des organismes et des programmes de soutien. De nouvelles initiatives, généralistes ou spécialisées, sont apparues récemment pour enrichir cet écosystème et faciliter la transmission des entreprises québécoises. Tour d'horizon.

L'ITHQ au soutien des repreneurs et des cédants

L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) vient de lancer Passion Entrepreneur, un service d'accompagnement des repreneurs et des cédants d'entreprise du secteur. L'établissement de formation est fréquemment sollicité par ses anciens diplômés quand ils songent à céder leur entreprise. Or, ces demandes peuvent coïncider avec les projets des finissants. Près de deux étudiants de l'ITHQ sur trois disent vouloir démarrer ou reprendre une entreprise, indique l'établissement. Outre l'accompagnement des repreneurs et des cédants, par l'entremise d'un accès privilégié aux services de repreneuriat du Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ), le nouveau service leur propose un soutien financier.

La CIDAL accompagne les repreneurs almatois

La Corporation d'innovation et développement d'Alma (CIDAL) lance ce mois-ci sa première cohorte d'accompagnement en transfert d'entreprise. Cinq PME de dix employés et plus, disposant d'une relève interne ou externe déjà ciblée, sont les premières bénéficiaires de ce soutien. Chaque entreprise débourse près de 7000 $ pour recevoir 60 heures de coaching, une évaluation marchande de la PME, un diagnostic de l'état d'avancement du projet, un plan d'action et une évaluation du potentiel entrepreneurial des repreneurs. À cela s'ajoutent cinq demi-journées de formation pour explorer les volets psychologique, familial, légal et fiscal, et ceux qui sont liés aux ressources humaines, stratégiques et organisationnelles.

Rapprocher les générations en agriculture

Le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) s'apprête à lancer, d'ici l'automne, un programme d'activités de réseautage entre les aspirants agriculteurs et les agriculteurs installés qui n'appartiennent pas à la même famille. Ce projet vise à faciliter un processus de transfert d'expertise, mais aussi à favoriser le transfert de fermes entre les exploitants et la relève. Cette transmission est plus compliquée quand les cédants et la relève ne sont pas de la même famille. C'est que les cédants sans relève familiale peuvent en être mal à l'aise et préférer rester discrets... alors que de jeunes candidats cherchent des fermes à reprendre.

Le sommet du repreneuriat s'ouvre à Québec

Le Sommet international du repreneuriat s'amène pour la première fois dans la ville de Québec. Il s'agit de la troisième présentation de cet événement annuel, qui s'était déroulé à Montréal jusqu'à présent. Le Centre des congrès de Québec abritera dès demain des conférences, des ateliers et des activités de réseautage visant à encourager le repreneuriat et l'échange de bonnes pratiques en matière de transfert d'entreprise, sous la houlette du Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ). Le programme d'ateliers aborde la relève interne ou familiale, mais aussi le transfert imprévu lorsqu'un malheur frappe le dirigeant d'entreprise sans que la relève ait été préparée.

