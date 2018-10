Markantoine, innovateur débridé

« Je dessinais tout le temps des robes, à l'époque. Sur un coup de tête, j'ai déménagé à Montréal et je me suis lancé là-dedans. »

Il s'est d'abord inscrit en design de mode au Collège LaSalle.

« Je ne savais même pas que j'allais coudre, que j'allais faire des patrons, raconte-t-il. Dans ma tête, je m'en venais juste dessiner. »

Il assimile ces indispensables rudiments, puis poursuit avec un bac en design et gestion de mode à l'UQAM.

À peine diplômé, il lance une première collection.

Son atelier est situé dans un ancien commerce calé au rez-de-chaussée d'un morne petit immeuble, rue Amherst, à Montréal. La fabrication de ses vêtements est faite localement, assure Markantoine. Dans son local et par lui-même, plus exactement. On ne fait pas plus local.

Il n'a encore ni employé ni sous-traitant, mais une équipe informelle l'entoure - directeur de défilé, maquilleuse, stagiaires occasionnelles... « Il y a Alex, qui est là depuis les débuts. Il s'occupe de tout le visuel, photographie, vidéo. »

Assis tout à côté, Alex - Alexandre James - consulte son ordi portable, tout en demeurant attentif à l'entretien.

- Vous êtes partenaires dans l'entreprise ?

- Partenaires d'entreprise et de vie, précise Alex.

INNOVER DANS UN MILIEU DE CRÉATION

Comment la PME Markantoine peut-elle faire sa place et innover dans un univers qui se définit justement par la créativité ?

« Il faut être au courant de ce qui se passe, soit au niveau des nouvelles technologies ou des matières. Il faut être au courant de ce qui se passe au niveau environnemental. Il faut savoir d'où nos tissus viennent, en quoi ils sont faits, pourquoi ils sont faits de cette façon-là. »

- Markantoine Lynch-Boisvert

Il crée ses collections autour d'une trame narrative, qu'il tisse souvent autour de ses souvenirs d'enfance.

« À partir de cette histoire-là me viennent des personnages, des moments, un visuel ou des couleurs. C'est là que tout commence. »

INFLUENCES RÉCENTES : KROY, DALIDA, JEAN-MARC VALLÉE

Il combine formes, textures, matières, puis trace une simple esquisse qu'il développe en patrons.

Sa première collection, intitulée Moon Riders, était inspirée d'une histoire de voyage sur la Lune qu'il avait écrite. La deuxième mêlait Halloween et beach party. Celle du printemps-été 2017 avait puisé dans le riche univers visuel des films de Tim Burton.

Les trois dernières collections ont été influencées par la musique.

- La collection printemps-été de l'année passée, c'était l'album de KROY, dit-il.

- Une chanteuse de Montréal, membre du groupe Milk & Bone, intervient Alex.

- La nouvelle collection, poursuit Markantoine, c'est Dalida.

- ! ! !

- Le narratif est influencé par Sharp Objects, la nouvelle télésérie de Jean-Marc Vallée. On a eu des idées, on a fait des recherches, et on est arrivés avec un thème qui marchait avec Dalida.

- ! ! ! ! !

Cette intrigante collection printemps-été 2019 sera présentée demain, le 11 octobre, au Fashion Preview de la Semaine de mode des créateurs de Montréal.

BOUTIQUE

Pour l'instant, et malgré l'écho de ses créations dans les médias, ses vêtements ne sont vendus que sur son site internet, à l'occasion de certains galas, ou dans des pop-up shops, des boutiques éphémères organisées lors d'événements spéciaux.

Pour profiter de la vitrine en devanture, Markantoine veut installer à l'avant de son local une boutique-concept, « que les gens vont prendre en photo et qui va s'autopubliciser ».

- C'est ça, le Plateau, dit Alex.

- Ça bouge, ajoute MarkAntoine.

Ils ne font pas référence au dynamisme culturel du quartier, mais au plancher qui s'enfonce, près de l'entrée. Ils espèrent payer les travaux avec une petite campagne publique.

« Je n'ai pas le choix de faire un espace qui dégage mon identité. Si je vends une robe à 800 $, je n'ai pas le choix d'avoir un espace qui a l'air de vendre une robe à 800 $. »

- Markantoine, Lynch-Boisvert

VÊTEMENTS-SPECTACLES

Chaque vêtement qu'il crée n'existe souvent qu'en un seul exemplaire.

« Je me fais souvent dire : "Fais des choses plus prêtes à porter que tout le monde peut acheter, qui sont moins chères, qui sont plus simples."

« Mais moi, j'ai envie de faire des choses plus spectaculaires, des vêtements qui sont plus funky. C'est mon esthétique, et je pense que je me suis fait reconnaître aussi à cause de ça. »

En octobre 2017, Pénélope McQuade avait enflammé les réseaux sociaux après avoir porté une de ces audacieuses créations à l'émission En mode Salvail.

Même la mère de Markantoine avait sauté dans la mêlée. « Quelqu'un avait commenté : "Qui est son imbécile de couturier ?" Ma mère a répondu : "Mon fils." »

DES OEUVRES D'ART

Quand l'innovation est un acte de création personnelle, on s'approche de l'art. Quand ces produits sont des oeuvres quasi uniques, on y touche.