À l'agenda des entrepreneurs

Plusieurs événements s'adressant aux entrepreneurs et plus précisément aux PME se dérouleront dans les prochaines semaines. Petit survol du calendrier dans le monde des PME.

Semaine de la PME

La Semaine de la PME organisée par la Banque de développement du Canada, du 14 au 20 octobre, misera cette année sur la connectivité, l'automatisation et les données. Bref, sur les nouvelles technologies et leurs applications en entreprises.

Entrepreneuriat et immigrants

Le Salon des Jeunes Entrepreneurs International aura cette année pour thème Les couleurs de l'entrepreneuriat. Le salon a pour but de promouvoir et de soutenir le développement de l'entrepreneuriat immigrant, particulièrement chez les jeunes de 19-40 ans. Cette cinquième présentation se tiendra à la Place Bonaventure, le samedi 20 octobre.

L'intelligence artificielle au service du marketing

L'Association québécoise des technologies (AQT) organise sa toute première classe des maîtres en techno le 16 octobre. Lancée en collaboration avec TECHNOCompétences, cette classe des maîtres accueillera Christopher S. Penn, chef de l'innovation et cofondateur de Brain Trust Insights.

eCommerce-Québec

Les 4 et 5 octobre, le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) organise l'événement eCommerce-Québec qui rassemblera près de 1300 participants (détaillants, ecommerçants et fournisseurs) qui cherchent diverses solutions en matière de nouvelles technologies.

Formations et conférences

Les services aux entreprises ACCLR de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) organisent plusieurs activités pour les entrepreneurs, dont les événements Matinée réseautage PME express et autres conférences.

La croissance par acquisitions

La Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ) présente le 10 octobre une conférence de Daniel Pelletier, président et directeur général d'ARTOPEX. Il abordera les sujets de la croissance par acquisitions et de la modernisation des équipements manufacturiers.

450 experts à Stratégies PME

La septième présentation du salon Stratégies PME se tiendra au Palais des congrès de Montréal les 21 et 22 novembre. Les organisateurs disent avoir réuni 450 experts qui offriront des conseils sur une multitude de sujets touchant l'entrepreneuriat.