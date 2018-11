Les Québécois inspirés par P.K. Subban

Les générations X, Y et Z ne voient pas la philanthropie comme une simple histoire de dons financiers. Ils n'attendent pas d'avoir connu du succès pour redonner à la communauté, ils choisissent avec soin leurs causes et s'impliquent directement. »

Les Québécois sont-ils généreux ? Quelles sont leurs causes chouchoutes ? Épisode, une firme d'experts-conseils en philanthropie, a récemment dévoilé une étude qui révèle que le hockeyeur P.K. Subban est considéré comme l'individu le plus généreux au Québec et la personnalité qui donne le plus envie de donner. Portrait en cinq chiffres.

224 $ PAR ANNÉE

Plus de la moitié (54 %) des 1000 Québécois sondés ont fait un don en 2017. En moyenne, ils ont donné 224 $, une baisse de 28 $ par rapport à 2016.

Les Québécois des générations Z (nés après 1995) et X (nés entre 1965 et 1980) sont les plus pingres. Dans le premier cas, cela pourrait s'expliquer par le fait qu'ils sont encore nombreux à être encore aux études. Quant aux X, leurs dons ont diminué malgré un revenu moyen plus élevé. Pourquoi ? Possiblement en raison du poids financier des enfants à la maison, avance l'étude.

Bonne nouvelle pour les organismes, deux répondants sur trois envisagent de donner autant ou plus l'an prochain.

UN DON SUR DEUX EN SANTÉ

Les causes dans le domaine de la santé sont les plus populaires auprès des Québécois, récoltant 52 % des dons. Selon les répondants, les trois organismes jugés les plus crédibles dans ce domaine sont Opération Enfant Soleil, la Société canadienne du cancer et la Fondation CHU Sainte-Justine.

En deuxième place : l'enfance et la jeunesse. La troisième place revient aux services communautaires locaux et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.

55 % DONNENT LOCALEMENT

Plus de la moitié des répondants québécois appuient principalement les organismes qui aident des gens de leur ville ou de leur quartier. De plus, 49 % soutiennent des causes à l'échelle provinciale.

Les Québécois issus de l'immigration sont toutefois plus nombreux à faire des dons à l'international. Les jeunes des générations Y et Z le sont aussi ! La mondialisation et les événements de l'actualité pourraient expliquer cette tendance, avance l'étude.

72 % DONNENT AUTREMENT

Par ailleurs, 72 % des répondants disent soutenir des organismes autrement qu'en donnant de l'argent. Trois sur cinq effectuent des dons en biens comme des denrées ou des vêtements.

Quant au bénévolat, les jeunes de la génération Z sont les plus susceptibles d'en faire. C'est le cas de 39 % d'entre eux. Selon l'étude, cela pourrait être un effet de la valorisation de l'action bénévole dans les écoles.

SOCIOFINANCEMENT : 116 $ PAR AN

Bien que le sociofinancement ne s'applique pas uniquement aux organismes, il est intéressant de constater qu'un Québécois sur cinq a contribué à une campagne en 2017. Ce moyen est particulièrement populaire auprès des jeunes générations. Il faut dire qu'en 2015, le Canada comptait en moyenne 24 nouveaux projets de sociofinancement quotidiennement. Il se trouvait au troisième rang à l'échelle mondiale, derrière les États-Unis et le Royaume-Uni.