Révolution cellulaire au fond de la mine

Une entreprise d'ingénierie en télécommunications de Trois-Rivières, Solutions Ambra, a réalisé une première, l'an dernier, en installant le réseau cellulaire de 5 e génération le plus profond du monde - à trois kilomètres de profondeur - dans la mine La Ronde, en Abitibi.

Éric L'Heureux, président et fondateur de Solutions Ambra, est appelé à voyager partout au pays, dans des régions éloignées, pour s'assurer que le réseau cellulaire conçu par son entreprise répond aux besoins de ses clients industriels.

« Nous sommes fiers de cette première réalisation qui vient de changer radicalement la façon de travailler et de communiquer dans les mines souterraines, en plus d'augmenter considérablement la sécurité des travailleurs et des mineurs », explique Éric L'Heureux, 38 ans, président fondateur de cette PME en pleine croissance.

Essentiellement, la technologie LTE (long term evolution) permet aux minières d'être en communication directe et constante avec les mineurs, en souterrain, tout autant qu'avec les employés qui travaillent sur la terre ferme, au moyen d'un téléphone cellulaire.

« Mais ça va bien au-delà de la simple communication par la voix, précise le président de l'entreprise. Cette technologie permet d'installer des capteurs et des sondes pour mesurer la qualité de l'air en souterrain. »

Il ajoute : « Les employés peuvent même télécommander les équipements lourds, à distance, à partir de leur poste de travail, en surface. On vient d'ouvrir un champ d'opportunités aux minières qui pourront ainsi hausser leur rentabilité tout en étant plus efficaces grâce à ce réseau performant. »

« Nous sommes un opérateur cellulaire au même titre que Vidéotron, Bell, Rogers ou Telus. Mais nous ne vendons pas des forfaits aux particuliers. Nous installons plutôt des réseaux privés à des fins exclusives pour nos clients industriels. » - Éric L'Heureux, président fondateur de Solutions Ambra

UN INTÉRÊT INTERNATIONAL

Il ne cache pas que le premier réseau cellulaire mis en place en Abitibi avec la technologie LTE suscite beaucoup d'intérêt au sein des grandes minières, non seulement au pays, mais aussi à l'étranger. « On leur donne la possibilité de créer leur propre autoroute technologique, soulève-t-il. C'est une véritable révolution dans le monde industriel. »

Dès l'an prochain, l'entreprise qu'il dirige prévoit installer des réseaux cellulaires comme celui de la mine La Ronde tant au Mexique qu'au Chili, en Amérique du Sud.

« Nous allons sortir du Canada pour aller explorer de nouveaux marchés, annonce-t-il fièrement. La demande explose. Nous sommes prêts à y répondre. »

RECRUTER DE LA MAIN-D'OEUVRE

Éric L'Heureux croit en outre que les nouveaux outils technologiques conçus et développés par ses ingénieurs spécialisés permettront aux minières de recruter plus facilement du personnel, entre autres des femmes, qui sont en minorité dans le secteur minier.

« Il y aura toujours des mineurs qui vont travailler à des kilomètres en profondeur, convient-il, mais avec nos applications technologiques, de nouveaux types d'emplois seront proposés par les minières. On pourra y travailler sans avoir à descendre en profondeur. »

Chose certaine, cette croissance sur les marchés canadiens et internationaux amènera Ambra à grossir ses effectifs à court terme pour répondre à la demande de ses clients.

« Nous prévoyons doubler le nombre d'employés d'ici à deux ans, dit-il. Nous aurons besoin de techniciens spécialisés et d'ingénieurs, c'est certain. »

Il rappelle enfin que son entreprise installe depuis déjà 12 ans des systèmes de télécommunications « en surface », que ce soit dans le Grand Nord, dans l'Ouest canadien ou dans le nord de l'Ontario.

Solutions Ambra en bref

Fondée en 2007

L'entreprise compte 30 employés

Président fondateur : Éric L'Heureux

Bureaux à Montréal, Calgary, Trois-Rivières (siège social)

Marchés : les minières, les pétrolières, le secteur énergétique