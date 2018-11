Brique, béton espaces verts

Il y a le Laval « résidentiel », il y a le Laval « commercial et industriel », et il y a le Laval qui se développe à vitesse grand V, avec l'émergence de projets immobiliers où on tient compte de plus en plus de l'importance d'avoir des espaces verts, en respect avec l'environnement. Tour d'horizon de quatre grands projets qui retiennent l'attention.

Urbania

En 2022, quand prendra fin la phase 2 du projet Urbania, pas moins de 2000 condos auront été construits à proximité du métro Montmorency et de la Place Bell. « Des investissements de près d'un demi-milliard, ce n'est pas rien », fait valoir Stéphan Lessard, du Groupe Urbania. Il constate que ce projet de condos s'inscrit dans la « nouvelle tendance urbaine de densifier le territoire » avec une clientèle d'acheteurs, les 25-45 ans, qui souhaitent habiter dans « le quartier du savoir », près du cégep et de l'université. Avis aux intéressés : un studio se vend 140 000 $ ; pour un appartement-terrasse, c'est 1 million !

Le Grand Hôtel Times

Il s'agira du cinquième hôtel de la chaîne Les Grands Hôtels Times, propriété de l'homme d'affaires Jean Audet, copropriétaire du Concorde, à Québec. L'hôtel sera construit près du Centropolis. Les travaux de la phase 1 (143 chambres, 10 000 pi2 de salles de réunion, au 12e étage) vont s'amorcer en février 2019. « On prévoit investir 35 millions dans un premier temps, puis une somme équivalente dans un deuxième temps, pour terminer la phase 2 [en 2020] », explique Jean Audet. Il affirme déjà que l'hôtel haut de gamme sera le plus haut et le plus imposant pour le nombre de chambres, soit 300. « On vise la clientèle d'affaires, mais aussi les touristes de passage à Laval », ajoute-t-il.

Espace Montmorency

Voilà un projet de développement résidentiel et commercial, avec des bureaux et des commerces, qui devrait jouer un rôle « très important pour positionner le centre-ville de Laval », affirme Victor Char, urbaniste au Groupe Montoni, responsable de l'ambitieux projet immobilier. Les travaux vont débuter au printemps 2019 et devraient prendre fin d'ici 2023, au moyen d'investissements de 400 millions. « Ce sera un projet porteur, identitaire, avec une place publique, et quatre tours, précise l'urbaniste. Tout ça entre la Place Bell et Urbania, sur un des derniers terrains vacants, près du campus de l'Université de Montréal. » Qui seront les locataires commerciaux de l'Espace ? Ça demeure un secret, pour le moment.

Structube

Les travaux de construction du futur siège social de Structube vont bon train, dans la partie ouest de Laval, le long de l'autoroute 13. Normalement, la bâtisse de 580 000 pi2 sera terminée et livrée par Groupe Montoni à ses nouveaux propriétaires à l'automne 2019. L'investissement total devrait atteindre 80 millions. On y trouvera un centre de distribution et un magasin qui vendra les meubles modernes et contemporains aux consommateurs. « Ce projet se distingue par son empreinte environnementale distinctive, relève Victor Char. La toiture sera blanche [pour minimiser l'impact des îlots de chaleur], et nous avons réduit volontairement le nombre de places de stationnement pour permettre l'aménagement d'espaces verts. »