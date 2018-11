Acquisitions, nouvelle appellation et collaboration

L'industrie de la gestion de patrimoine est dans une dynamique positive au Canada, puisque ses clients ont vu leur patrimoine croître de 7,2 % en 2017, selon le World Wealth Report 2018 de la firme Capgemini. Et l'actualité des firmes se ressent de cette croissance. Survol.

Le barbier riche se joint à RBC

David Chilton, auteur d'Un barbier riche, collaborera durant trois ans avec RBC Gestion de patrimoine pour fournir à celle-ci des articles et pour animer des événements. Ce partenariat vise à encourager le public à avoir recours aux services de liquidation de succession. David Chilton s'est rendu populaire en publiant Un barbier riche, qui s'est écoulé à 2 millions d'exemplaires au Canada, puis Le retour du barbier riche. Dans ces deux ouvrages, il incite le grand public à planifier davantage son avenir financier, en s'appuyant sur le bon sens et en présentant ses arguments avec humour.

TD acquiert Greystone Capital Management

Gestion de Placements TD a ajouté 36 milliards de dollars à ses actifs sous gestion en annonçant l'acquisition de Greystone Capital Management. Cette société de gestion d'actifs établie à Regina, en Saskatchewan, propose ses services d'investissement aux clients disposant d'un minimum de 1 million de dollars en actifs investis. En plus d'ajouter cette clientèle fortunée à ses clients présents, Gestion de Placements TD s'affirme ainsi comme le premier gestionnaire de fonds du Canada. Présente à Regina, mais aussi à Winnipeg, à Toronto et à Hong Kong, Greystone exercera désormais sous le nom de Gestion de Placements Greystone TD.

Groupe Investors change de nom

Groupe Investors fêtera son centenaire avec un nouveau nom. La firme fondée en 1926 vient en effet de changer son appellation. Renommée IG Gestion de patrimoine, elle vise ainsi à attirer une clientèle à valeur élevée. Afin d'assurer une offre complète, la société avait annoncé l'an passé qu'elle exigerait d'ici 2020 de tous ses conseillers qu'ils détiennent le titre de planificateur financier. IG Gestion de patrimoine gère un actif de 89,8 milliards de dollars, dont 21 % sont détenus par des Canadiens disposant d'un actif supérieur à 1 million de dollars. Elle fait partie du groupe IGM, lui-même propriété de Power Corporation.

CIBC étend sa marque aux États-Unis

La Banque CIBC était déjà présente aux États-Unis, où sa division de gestion privée de patrimoine gère des actifs de 52 milliards de dollars. À présent, l'ensemble de ces activités se présente sous une marque commune, celle de Gestion privée de patrimoine CIBC. Cette enseigne « met en valeur notre gamme de services de gestion de placements, de planification du patrimoine, de fiducie et de services bancaires privés que nous offrons à nos clients et à leurs familles », a commenté Larry D. Richman, premier vice-président à la direction et chef de groupe, région des États-Unis, Banque CIBC.

Scotia met la main sur une pépite montréalaise

Après 63 ans d'indépendance, Jarislowsky Fraser est passée dans le giron de la Banque Scotia en mai. Celle-ci a déboursé 950 millions de dollars pour acquérir la firme fondée en 1955 par Stephen Jarislowsky. La société de conseillers en placement propose depuis plusieurs décennies des services de gestion privée, qui, comme les autres services, ont rejoint Scotia au printemps. La firme montréalaise, qui figurait parmi les plus importants acteurs indépendants en gestion de placements au Canada, dispose de 40 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Scotia se positionne ainsi au troisième rang canadien avec un actif sous gestion de 166 milliards de dollars.