Une liberté responsable pour les employés

DLGL recrute rarement. Non pas parce que l'entreprise ne va pas bien, bien au contraire, mais plutôt parce que son taux de roulement est nul. Autre motif, ce développeur de systèmes de gestion de ressources humaines refuse la croissance à tout prix qui mine, selon elle, le moral des employés. Son objectif : l'excellence plutôt que le volume, la qualité du service pour ses clients et la qualité de vie pour son personnel.

Une visite chez DLGL donne rapidement le pouls de l'ambiance. Tous les employés ont accès aux fenêtres qui donnent sur le jardin. Un bistro, que les employés peuvent utiliser avec leur famille même la fin de semaine, sert de lieu de relaxation. L'importance de la santé y est aussi omniprésente, que ce soit par une distribution de fruits deux fois par jour ou encore grâce au « VIPnasium », un centre de mise en forme à la fine pointe.

« Ces installations sont ouvertes durant les heures de travail ainsi que la fin de semaine et on peut s'y entraîner à toute heure du jour. En moyenne, 44 % du personnel s'y rend quotidiennement. Nous avons également un entraîneur présent à temps plein », explique Martine Castellani, directrice prévente et relations sectorielles chez DLGL.

UNE LIBERTÉ RESPONSABILISÉE

À ces avantages s'ajoutent des conditions de travail avantageuses. Tous ces petits plus expliquent en partie pourquoi la moyenne d'ancienneté des employés atteint près de 18 ans. Si certaines mesures sont moins visibles, leurs impacts sont tout aussi importants. L'entreprise laisse ses employés libres de choisir leur horaire et les heures supplémentaires sont découragées. « On veut que les gens fassent une semaine de 38-40 heures, pas de 60-70 heures. On peut refuser un gros client si on sait que cela va affecter le bonheur des employés. On ne veut pas épuiser notre monde », explique Martine Castellani.

Cette « liberté responsabilisée » va encore plus loin avec le choix des vacances. Chez DLGL, la politique est simple : prenez un nombre normal de semaines de vacances, mais c'est à vous de déterminer ce que signifie cette normalité.

UNE ÉQUIPE SOUDÉE

Ainsi soutenus, les employés de DLGL savent que leur entreprise sera là pour eux dans les moments les plus difficiles. Une empathie qui se transmet entre confrères et qui crée des liens forts et un esprit d'équipe solide.

« Lorsque l'un de nos employés a dû être opéré, ce sont ses collègues qui ont pris soin de lui et qui lui faisaient son transport pour ses rendez-vous. Chez nous, nous ne sommes pas des numéros, il n'y a pas de porte fermée. »

- Martine Castellani

RESPONSABILITÉ

Des abus ? « Il n'y en a pas. Les gens sont libres et on les traite comme des adultes responsables et ça fonctionne, ils font ce qu'ils ont à faire. Tous les trois mois, les 80 employés s'autoévaluent les uns les autres parce que nous n'avons pas de politique de ressources humaines », explique Martine Castellani.

ADHÉSION À UNE PHILOSOPHIE

Le spécialiste en informatique s'assure alors dès l'embauche que ces gens sont prêts à vivre cette expérience, car ne dit-on pas que le bonheur est contagieux ? « Lorsqu'on recrute, on applique un principe simple : on cherche ceux qui vont adhérer à la philosophie de l'entreprise. Chez nous, les compétences sont évaluées, mais également l'aptitude au bonheur et, surtout, l'amour de son travail. »

Pour DLGL, lorsque l'on traite bien ses employés, ceux-ci vous le rendent bien et vont souvent bien au-delà de vos attentes. « C'est un cercle, des employés heureux font du bon travail et s'occupent bien de vos clients », affirme Martine Castellani.