Développer des logiciels qui n'ont pas droit à l'erreur

Que fais-tu concrètement comme développeur logiciel embarqué ?

Nous développons des plateformes logicielles pour exécuter des commandes de vol, explique Antoine Cadotte, ingénieur junior. Plus concrètement, nous fournissons des solutions qui permettent de passer les commandes entre le pilote et les ailerons de l'avion.

Quel est le plus grand défi dans ton travail ?

Contrairement aux développeurs logiciels d'autres industries, le secteur de l'aérospatiale doit répondre à des normes des plus exigeantes en matière de sécurité. Nous devons assurer, à travers des tests, qu'il n'y aura aucune défaillance et montrer de façon extrêmement rigoureuse que nous maîtrisons le processus du début à la fin. Il faut toujours tout documenter, de façon très pointilleuse. C'est un grand défi au quotidien, mais ça fait partie intégrante du domaine parce que notre travail a un très grand impact sur la vie des gens.

Comment ces exigences viennent-elles influencer tes tâches ?

« Je ne fais pas qu'écrire du code, loin de là ! Il faut écrire les tests, les réaliser, les documenter. On passe aussi beaucoup de temps à lire de la documentation, à réfléchir, à chercher des solutions. On travaille beaucoup en équipe - chacun a un rôle précis -, alors il faut également prendre le temps de bien communiquer entre nous.

Es-tu déjà monté dans un avion qui était muni d'un logiciel sur lequel tu as travaillé ?

Pas encore, parce que nos projets prennent du temps à arriver dans les avions sur le marché. Mais lorsque je termine mon travail et que le test prouve que tout fonctionne, j'ai ma satisfaction. Cela dit, j'ai quand même hâte de monter dans un avion dans lequel on aura intégré mon travail !

Que trouves-tu stimulant en ce moment dans le secteur aérospatial ?

Il est très rare qu'on voie dans l'industrie de nouveaux types d'appareils et c'est ce qui se produit actuellement avec le taxi aérien - un genre de mélange de drone et d'hélicoptère - développé par Bell Helicopter et Thales. Le prototype vient d'être dévoilé. Ces nouveaux appareils voleront au-dessus des villes pour transporter des gens : on était loin de se douter qu'un tel changement viendrait aussi rapidement dans l'industrie. Je me considère comme très chanceux que mon employeur participe à ce projet et ça me motive énormément.